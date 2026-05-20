STU48甲斐心愛、水着で『ヤングチャンピオン烈』巻頭グラビア飾る 沖玲萌は初登場
STU48の甲斐心愛が、19日発売の『ヤングチャンピオン烈』No.6の表紙と巻頭グラビアに登場した。7月1日に発売を控える待望の2nd写真集への期待が高まるなか、“STU48の元気印”として知られる甲斐が、弾ける笑顔から大人びた表情まで幅広い魅力を披露している。
【写真】巻中グラビアは初登場の沖玲萌
巻頭グラビアでは、甲斐の持ち味でもある明るくエネルギッシュな姿を収録。さらに、思わずドキッとするような落ち着いた表情も切り取り、これまでとは異なる一面にも迫った内容となっている。
また、巻中グラビアには、2026年2月にデビューした「α＋」の人気メンバー・沖玲萌が初登場。あどけなさを残しながらも大人びた雰囲気をのぞかせるグラビアで、まだ広く知られていない素顔を映し出している。
今号の付録には、甲斐の両面クリアファイルを用意。さらに、応募者全員サービスとして甲斐のQUOカードを展開するほか、甲斐と沖のチェキプレゼント企画も実施されるなど、ファンに向けた特典も充実している。
【写真】巻中グラビアは初登場の沖玲萌
巻頭グラビアでは、甲斐の持ち味でもある明るくエネルギッシュな姿を収録。さらに、思わずドキッとするような落ち着いた表情も切り取り、これまでとは異なる一面にも迫った内容となっている。
今号の付録には、甲斐の両面クリアファイルを用意。さらに、応募者全員サービスとして甲斐のQUOカードを展開するほか、甲斐と沖のチェキプレゼント企画も実施されるなど、ファンに向けた特典も充実している。