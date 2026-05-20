グラビアアイドルの波崎天結（あゆ、25）が19日までに自身のインスタグラムを更新。「タイムボカン」シリーズのドロンジョ様のコスプレを披露した。

「野球観戦するドロンジョ様 #アニメクラシックス 岡崎公演ありがとうございました」と、16日のイベント「アニメクラシックス ANISON Fire FES」（愛知県岡崎市）で球場で撮ったショットをアップ。

そして、「ドロンジョ様いかがでしたか？？マントも衣装もインパクトすごくて、いつもと違う自分になれた気分でした そして花火 本当に綺麗すぎました！！最後まで楽しい時間でした」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「すごく似合ってる！」「リアルドロンジョ様だぁ」「ドロンジョ様、脚キレイ」「綺麗です」などの声が寄せられている。

波崎の公式プロフィルは、身長1メートル66、3サイズは、B84、W57、H92。東京都出身。血液型はA型。キャッチコピーは「令和の美脚クイーン」。

早大在学中の2022年に撮影会デビューし、昨年に「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」ネクスト・ブレイク賞を受賞。