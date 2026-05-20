ナフサ不足で家計負担「年3万円増」の試算も。政府の「在庫はある」が現場に響かない理由＜ジャーナリスト・岩田明子＞

ナフサ不足で家計負担「年3万円増」の試算も。政府の「在庫はある」が現場に響かない理由＜ジャーナリスト・岩田明子＞