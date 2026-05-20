プレミアリーグ第37節、ボーンマスとマンチェスター・シティの一戦は1-1のドローに終わった。この結果、2位シティがアーセナルの勝ち点を上回ることが不可能となり、アーセナルの22年ぶりのリーグ優勝が決まった。



チームのメンバーはコルニーの練習場に集合し、シティ戦を見守っていたようだ。試合終了とともに、大喜びする選手たちの様子を公式SNSがシェアしている。



また、“グーナー”と呼ばれるアーセナルファンたちも、今夜はお祭り騒ぎだ。ロンドンのストリートでは発煙筒や酒瓶を手にしたファンたちが叫び声をあげ、涙を流し、見知らぬ人に抱きつくなど騒々しい祝賀ムードに包まれていると『Evening Standard』は報じた。





有名人にもグーナーは多い。キア・スターマー英首相もそのひとりだ。スターマー氏は「アーセナルにとって22年という長い年月だった。だがついに、我々は本来あるべき場所に戻ってきた。チャンピオンだ！」とSNSに投稿している。ロンドン市長のサディク・カーン氏も「アーセナル、おめでとう。ロンドンのクラブとしてはほぼ10年ぶり、そして22年ぶりのリーグ優勝を果たした」と祝いのメッセージを投稿している。英メディアやSNSなどが伝えるところによると、ロンドンのパブはグーナーたちであふれている様子。明日、頭痛に悩まされるファンは1人や2人ではなさそうだ。