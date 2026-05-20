アーセナルの選手たちは練習施設でシティ戦の行方を見守っていた 試合終了とともに喜び爆発！
プレミアリーグ第37節、ボーンマスとマンチェスター・シティの一戦は1-1のドローに終わった。この結果、2位シティはアーセナルの勝ち点を上回ることが不可能となり、アーセナルの22年ぶりのプレミアリーグ優勝が決まった。
アーセナルの選手たちは、コルニーの練習施設に集合してこの試合を見守っていたようだ。公式SNSアカウントが動画をシェアしている。試合の行方を固唾をのんで見守っていた選手たちは、試合終了のホイッスルとともに喜び爆発。叫び、歌い、盛大に悲願の優勝を祝った。
また、MFデクラン・ライスはこの瞬間の写真をInstagramにアップ。「言っただろ……、終わったんだ」とキャプションを添えている。
スタジアムの外にはファンたちも集結していた模様。酒と発煙筒が飛び交っていたと『THE Sun』は報じた。
他試合の結果によってリーグ優勝が決まったのは、15-16シーズンにリーグを制したミラクル・レスター以来のこととなる。
We did it, together. pic.twitter.com/wQDp02LvLd— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026