2026年ワールドカップのメンバーに選出されたネイマールだが、スタメンの座は確約されていないようだ。



アンチェロッティ監督はメンバー発表の記者会見にて、ネイマールの選出について「彼は重要な選手であり、このワールドカップでも重要な存在になるだろう。しかし、彼には他の25人と全く同じ義務がある。出場するかもしれないし、しないかもしれない。ベンチスタートから途中出場する可能性もある」と発言。サントスFCで出場機会を増やし、コンディションを上げているネイマールを特別扱いしないことを明言した。なお、出場する場合は、サイドアタッカーではなく、より中央寄りの攻撃的なポジションで起用することも示唆している。『MARCA』がコメントを伝えた。





とはいえ、ネイマールがブラジル代表を2002年以来のワールドカップ優勝に導く重要な存在になるのは明らかだ。アンチェロッティ監督は、「チームメイトたちは彼を愛している。彼は素晴らしい雰囲気を作り出し、すべての選手から最高のパフォーマンスを引き出す助けになるだろう」とも語っており、リーダーとしてチームを引っ張ることが期待される。「ネイマールの役割も他の選手と同じだ。チームに貢献すること。我々は一人の選手にすべての期待を背負わせることはできない。このチーム全体のクオリティは、ブラジルをワールドカップ優勝へ導くために完全に集中されなければならない。私はスターを求めているのではない。チームの勝利のために献身する選手を求めているんだ」ネイマールの人気は絶大で、メンバー発表で名前を呼ばれた際には、大歓声が上がった。再び大舞台で躍動するネイマールの姿をブラジル国民は望んでいる。