ムバッペは”悪者”に仕立てあげられた？ アルベロア監督との関係は良好ではない
レアル・マドリードのロッカールームでは、キリアン・ムバッペを”悪者”にしようと企てるものがいるのかもしれない。『MARCA』は、『EL CHIRINGUITO』の司会者であるジョゼップ・ペドレロル氏が、「ムバッペには怒る理由があり、彼を“物語の悪役”にしたがっている人たちもいる」と発言したことを報じた。
ムバッペはオビエド戦のあとにインタビューに応じ、「監督に4番目のフォワードと言われた」と発言。アルバロ・アルベロア監督が発言を否定したものの、分裂しているといわれるレアル・マドリードのロッカールームにさらなる影を落とした。
「私はいくつかの話を聞いて、考えさせられた。ロッカールームの中には、ムバッペを“悪役”に仕立て上げたい人間がいると思う。そして、私が聞かされた内容は気分の良いものではなかった。今の私はムバッペを支持する。彼はロッカールームで孤立していると思うし、一部の人間が彼を悪者に見せようとしている」
「もし君がマドリーファンなら、ムバッペを支えなければならない。私はムバッペ側につくよ。アルベロア、君の振る舞いは良くなかった」
発言のなかでは、アルベロア監督の名前しか挙げられていないが、選手間の関係も決して良好とは言えないだろう。レアル・マドリードは、来季からジョゼ・モウリーニョが指揮することが決定的ともいわれている。モウリーニョはまず、分裂したロッカールームをまとめるという困難な仕事に取り組む必要がありそうだ。