◆米大学野球 ＡＣＣトーナメント１回戦 スタンフォード大１１―４カリフォルニア大バークレー校（１９日、米北カロライナ州シャーロット＝トゥルイストフィールド）

全米大学野球の主要カンファレンスの一つ、ＡＣＣ（アトランティック・コースト・カンファレンス）のポストシーズン・トーナメントが開幕。１回戦で佐々木麟太郎内野手（２年）のスタンフォード大が、カリフォルニア大バークレー校（ＵＣバークレー）を破り、初戦を突破した。

麟太郎は「１番・ＤＨ」でスタメン出場した。空振り三振、二ゴロで迎えた第３打席。５回１死で左前安打で出塁した。その後２死一、二塁から４番打者の３ランで生還した。６回１死一、三塁では四球で出塁。２番打者の適時二塁打で一塁から激走しホームインした。

８回先頭でも打順が回ったが代打が起用され、ベンチに下がった。３打数１安打２得点１四球１三振だった。

レギュラーシーズンでスタンフォード大は１２位に終わり、シードされる８位以内に入ることはできず。１３位のＵＣバークレー戦で１回戦から登場することになった。今プレーオフは連日行われ、２０日（同２１日）の２回戦は同５位のマイアミ大と対戦する。

昨秋のＮＰＢドラフトでソフトバンクから１位指名を受けている麟太郎は、１８日に米ＥＳＰＮ局が発表した最新のドラフト候補ランキングで１５３位にランクイン。５巡目で指名されうる地位まで評価を上げてきている。