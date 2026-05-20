人気レースクイーンの霧島聖子（34）が19日までに自身のインスタグラムを更新。チューブトップ＆ホットパンツのコスチューム姿を披露した。

「#JapanCup Rd.1菅生 2日間お疲れさまでした！The Spirit of FFF Racing 19号車は決勝レース1、レース2共にGT3 AMクラス優勝を飾りました おめでとうございます」と優勝を報告。

黒レザーのチューブトップ＆ホットパンツのコスチューム姿の写真をアップし「お天気にも恵まれ嬉しい2日間に！チームパスとオフ会でご参加下さった皆様 ありがとうございました」と来場者に感謝。

「7/11-12富士の申込も始まったので次戦も宜しくお願いします！」とつづり、ハッシュタグで「dormyinn」「costume」「レースアンバサダー」「racequeen」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「今シーズンのコスチュームも最高」「衣装姿可愛い」「素敵」「超可愛いです」「本当にキラキラしてます」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。

スーパーGTデビュー11年目の今季は「ARTA MUGEN」「KCMG」「TEAM・POP・RACE」などのレースアンバサダーを務める。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。