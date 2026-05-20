縦と横の文字のつながりから、空欄を埋めて3つの言葉を完成させましょう！お正月や行事など、日本人にとってなじみ深い言葉が隠れています。1分以内に正解を見つけて、脳をすっきり活性化させてください。

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言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！

一見シンプルに見えますが、穴あきパズルになると一瞬「何が入るかな？」と悩んでしまうもの。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。脳をフル回転させて挑戦してみましょう！

問題：□に入るひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・か □ で（縦の言葉）
・か □ ま □（横の言葉）
・ま □ り（縦の言葉）

ヒント：横の言葉は、伝統的な「縁起物」の名前です。

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正解：「ど」「つ」

正解は「ど」「つ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ど」と「つ」を入れると、次のようになります。

・かどで（門出）
・かどまつ（門松）
・まつり（祭り）

パズルが完成した瞬間の心地よい刺激で、脳をリフレッシュさせていきましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)