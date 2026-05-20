【クロスワードパズルクイズ】埋まると快感！ 空欄に共通する2文字は？ お祝い事にまつわる言葉がヒント
言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！
一見シンプルに見えますが、穴あきパズルになると一瞬「何が入るかな？」と悩んでしまうもの。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。脳をフル回転させて挑戦してみましょう！
・か □ で（縦の言葉）
・か □ ま □（横の言葉）
・ま □ り（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、伝統的な「縁起物」の名前です。
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▼解説
それぞれの言葉に「ど」と「つ」を入れると、次のようになります。
・かどで（門出）
・かどまつ（門松）
・まつり（祭り）
パズルが完成した瞬間の心地よい刺激で、脳をリフレッシュさせていきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見シンプルに見えますが、穴あきパズルになると一瞬「何が入るかな？」と悩んでしまうもの。全てのマスが埋まった時の爽快感をぜひ味わってください。脳をフル回転させて挑戦してみましょう！
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・か □ で（縦の言葉）
・か □ ま □（横の言葉）
・ま □ り（縦の言葉）
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正解：「ど」「つ」正解は「ど」「つ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ど」と「つ」を入れると、次のようになります。
・かどで（門出）
・かどまつ（門松）
・まつり（祭り）
パズルが完成した瞬間の心地よい刺激で、脳をリフレッシュさせていきましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)