現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説『風、薫る』（総合、毎週月曜〜土曜午前８時ほか）は、一ノ瀬りんと大家直美の2人の主人公が、困難を乗り越え、看護師（トレインド・ナース）となって活躍する姿を描くバディドラマです。上坂樹里さん演じる大家直美のモチーフとなっている鈴木雅とは、どんな女性だったのでしょうか。ドラマの原案『明治のナイチンゲール 大関和物語』で、もう1人の主人公として雅を描いた田中ひかるさんが、その来歴と、引退後の知られざるエピソードを紹介します。なお、『風、薫る』は原案を大幅にアレンジしたオリジナル作品であるため、本記事や原案本をお読みいただいてもネタバレにはなりませんので、ご安心ください。

【写真】病院実習時の鈴木雅（前列中央、学校法人女子学院提供）

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夫・鈴木良光とのなれそめは箱館五稜郭？

『明治のナイチンゲール 大関和物語』は、書名にこそ鈴木雅の名前はありませんが、和と雅、2人の人生を軸に近代看護の黎明期を描いた物語です。実際のところ、雅がいたからこそ、和も十分に活躍できたのだと思います。

同書は、史実にもとづいたフィクションですが、雅の経歴や居住地については、同居していた身内の方々によって、正確な情報が残されています。この記事は、それらを大切に守ってきた曾孫さんをはじめとするご親族の方々のご協力により書いています。

鈴木雅は幕末の1858年２月９日（安政４年12月26日）に、旗本の加藤信盛とその妻トヨの長女として、江戸で生まれました。その後、妹と弟が生まれます。

雅が10歳のとき、幕府と新政府との間で戊辰戦争が起こり、信盛は幕府側で参戦します。各地を転戦し、最後の激戦地となった箱館では、五稜郭に立てこもって戦いました。このとき、のちに雅の夫となる18歳の鈴木良光も、旗本の父、鈴木良右衛門とともに、五稜郭で戦っていました。信盛は、良光の戦いぶりを見て娘の結婚相手として見込み、将来の約束を交わしたのかもしれません。このドラマチックな想像は、雅のご親族の方々からうかがいました。

戊辰戦争後、信盛は徳川の家臣たちの多くとともに、静岡へ赴いたと考えられます。良光は幕府軍を率いた榎本武揚の推薦によって、陸軍に採用されました。良光の父、良右衛門は、千島列島へと逃れ、帰農したと伝えられています。

大河ドラマになりそうな彼らの波乱の人生については、雅の実家、加藤家のご子孫の方が、現在精力的に調査を行っています。

フェリスで磨かれた英語力

陸軍の軍人となった鈴木良光は、九州の不平士族たちが起こした西南戦争を鎮めるため、一隊の隊長として出征。勲章を受けるほどの活躍をしますが、激戦地の田原坂で銃撃され、太ももに大けがをしました。

この頃、10代後半になっていた雅は、「フェリス・セミナリー（いまのフェリス女学院）」で学び、英語力を磨いていました。この英語力が、日本の近代看護の確立に寄与したと言っても過言ではありません。

雅はこの先、看護教育のために来日したアグネス・ヴェッチの通訳を公私にわたって担うのです。

雅の孫の鈴木康夫さんが遺した手記『次代への申し送り』には、「フェリスで覚えた英語を役立て、その頃多かった外国人医師の通訳として活躍した。時代の先端を行く彼女は、洋服を着てかの有名な鹿鳴館にも通ったそうである」という記述があります。

短いながらも幸せだった結婚生活

フェリスを卒業して間もなく、雅は鈴木良光と結婚します。結婚生活は５年と短いながらも、とても幸せだったようです。

２人は良光の勤務地があった京都で新婚生活を送りました。その後、転勤で東京、仙台へと移り、この間に娘「美津（拙著では「みつ」と表記）」と息子「良一」をもうけました。

しかし、良光は仙台の陸軍病院で亡くなります。康夫さんの手記には、「（西南戦争時に）太ももに受けた鉛の弾が因」とあるので、鉛毒によるものと考えられます。

雅は、幼い２人の子どもを抱えて、シングルマザーとなります。このとき25歳。幸い、良光の遺産や恩給があったので、経済的に窮することはありませんでした。この点、ほとんど衝動的ともいえる離婚をし、経済的自立を模索していた大関和とは状況が異なります。

それでも雅が看護婦（今の看護師）になろうとしたのは、良光の看取りに後悔が残ったからだと言われています。そして、その説を裏付けるようなお話をご親族の方々からうかがいました。

雅は第一線を退いたあと、60代で東京から京都へと転居するのですが、その理由は、良光と新婚生活を送った京都が好きだったからとのことです。

良光の死から40年を経ても、思い出の地で暮らしたいと考えるほど、雅は良光のことを思っていたのでしょう。良光の看取りが看護の道へ進むきっかけとなったという説におおいに納得しました。

妾の存在に悩み、当時としては珍しく妻側からの離婚を果たした大関和は、夫への未練はなかったでしょうから、この点でも雅と和の状況は異なります。

夫の遺産をつぎ込んで派出看護婦会を設立

まったく違う道を歩んできた鈴木雅と大関和は、1887（明治20）年に、２人とも28歳で桜井女学校（いまの女子学院）の附属の看護婦養成所に第1期生として入学し、トレインド・ナースとなります。

そこまでの2人の歩みと、そこから先、近代看護の黎明期を駆け抜けた2人の軌跡を描いたのが、『明治のナイチンゲール 大関和物語』です。



『明治のナイチンゲール 大関和物語』（著：田中ひかる／中央公論新社）

鈴木雅の看護婦としての功績は多々ありますが、中でも特筆すべきは、日本で最初に派出看護婦会を設立し、看護婦を派遣するシステムを確立したことです。

派出看護婦会を設立するにあたり、良光の遺産をほとんどつぎ込んだと言いますから、その本気度がうかがえます。しかし雅は、人生を懸けたといってもよい派出看護婦会を和にゆずり、43歳で引退してしまいます。



看護婦養成所修了時。雅は前列左から2人目（医療法人知命堂病院提供）

娘は画家・安田稔と結婚

その後、雅は約20年、良一とともに東京で暮らし、関東大震災の前年に京都へ転居します。京都を選んだ理由は、前述のとおりです。さらに４年後、雅は良一を連れて娘の美津が暮らす静岡県の沼津へ移ります。

女子美術学校を卒業し、女学校で絵を教えていた美津は、洋画家の安田稔と事実婚をし、40歳のとき一人息子の康夫さんを出産しました。

安田稔は、文展や帝展に何度も入賞を果たすなど、高い評価を受けた画家ですが、残念ながら作品の多くが関東大震災で焼失しました。聖徳記念絵画館に展示されている『樺太国境画定之図』が、安田稔の作品です。

美津と稔は、盛大な結婚披露宴を開いたものの、入籍はしませんでした。雅が良一を廃嫡（跡継ぎとしての権利をはく奪すること）していたため、美津が鈴木家を継がねばならず、稔も安田家の跡継ぎだったという事情によります。

引退後の知られざるエピソード

第一線を退いてから、1940年に82歳で亡くなるまでの約40年間、鈴木雅がどのような日常を送っていたのか、これまでほとんど明かされてきませんでした。今回、孫の康夫さんの手記から、いかにも雅らしいエピソードを紹介します。

あるとき雅は、康夫さんを連れてデパートへ出かけ、食品売り場で若い女性店員に「マヨネーズ」を求めました。康夫さんが小学校低学年の頃なので、1925年〜27年あたりのことでしょう。「キユーピーマヨネーズ」の創業者が、日本で最初にマヨネーズを製造販売したのが1925年のことなので、雅は「キユーピーマヨネーズ」が欲しかったのかもしれません。

しかし、店員はマヨネーズ自体を知らなかったようで、雅にマスタードの瓶を差し出しました。雅が「これはマヨネーズではなく、マスタードですよ」と指摘すると、その店員はしたり顔で「おばあさん、これは舶来品ですのでちゃんと英語で書いてありますよ」と瓶のラベルを指さしました。雅は瓶を手に取ると、それがマヨネーズではないことを証明すべく、流暢な英語でラベルを読み上げます。

店員だけでなくまわりにいた客たちも驚き、たちまち人だかりができました。その中にたまたま新聞記者がいて、翌日の新聞に「流暢な英語を話し、マヨネーズを知るハイカラなおばあさん」の記事が写真入りで掲載されました。引退後も、実に雅らしく日々を生きていたことがうかがえるエピソードです。

『風、薫る』の大家直美は、英語が堪能で、自分の信じる道をまっすぐに進む魅力的な人物として描かれています。そのモチーフとなった鈴木雅もまた、時代の制約に縛られず、妻として、母として、看護婦として、自分の人生を切り開いた女性でした。

ドラマは原案をもとにしたオリジナル作品ですが、雅と和が実際に生きた時代を知ると、『風、薫る』の世界はいっそう深く味わえるはずです。2人がどのように出会い、近代看護の礎を築いたのか。ぜひ『明治のナイチンゲール 大関和物語』でも、その歩みをたどってみてください。

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