【全仏テニス】坂本怜　元世界３６位の赤土巧者にストレート負け　全豪に続く４大大会予選突破ならず　試合後、相手と言い合う場面も

◆テニス ▽全仏オープン予選第２日（１９日、フランス・パリ）

テニスの４大大会今季第２戦、全仏オープンの男子シングルス予選１回戦で世界ランキング１５２位の坂本怜（ＩＭＧ）が、ストレート負けを喫した。元世界３６位で、赤土のツアー優勝がある予選第２４シードのスペイン選手に、２−６、５−７の１時間３４分で敗れた。

坂本は、得意の強打で攻めた。しかし、赤土が得意の相手は、ベースラインから大きく下がり、その強打を拾い反撃した。坂本は、なかなか決まらない焦りから、ミスを連発。相手の４倍になる３６本の凡ミスをを誘われ、ストレートで力尽きた。

試合中に、坂本の凡ミスに対し、相手が雄たけびで挑発。試合後、ネット上で握手をした後、相手が坂本に詰め寄り、言い合いとなる場面があり、主審が止めに入る場面があった。坂本にとっては、試合にも敗れ、後味が悪い結果となった。

坂本は、今年１月の全豪で予選３試合をすべてストレート勝ち。自身初めて、４大大会の本戦に進出した。しかし、赤土は、決して得意なコートではなく、相手の粘りにはまった形となった。

予選の男女シングルスともに、３回勝ち上がって本戦入りとなる。