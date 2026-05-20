味噌大さじ3：みりん大さじ1の黄金比率のたれで『鶏のみそ漬け焼き』焼くだけでプロの味
なんとなーく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺから提案したいのが、いつでも100％味つけに成功する魔法の配合！ 名づけて「味つけ黄金比率」。量りやすく、覚えやすいよう、できるかぎりシンプルな配合に。試作を重ねたオレぺの自信作なんです。 今回は、黄金比率のみそだれで香ばしく焼き上げる、コクのある味わいの『鶏のみそ漬け焼き』をご紹介します。じつはここで紹介している「みそ漬けのたれ」は、みそを白みそに替えるだけで『さわらの西京焼き』も作れちゃう優れもの。肉にも魚にも使える「一生もの」の比率を、ぜひマスターして。
たとえば、「鶏のみそ漬け焼き」の味つけなら。
みそ漬けのたれの黄金比率
みそをみりんで溶きのばしてゆるめ、塗りやすい状態にしたたれ。上品な甘みがあります。みりんのアルコール分で、魚の臭み消しの効果も。
いちばんのおすすめは、とんカツ用の豚ロース肉。みその保湿効果で、厚切り肉もしっとりした焼き上がりに。また、ゆで卵、クリームチーズなどを漬けておつまみにしても美味。
ここで使っているみそは、塩分12％程度の米みそ（写真上）。肉のうまみを引き出すため、これくらいの塩分が必要です。一方、2つ目のレシピの「さわらの西京焼き」では、上品な甘さの白みそを使用（写真下）。塩分5％程度なので、下味で塩を少し補います。
黄金比率の
『鶏のみそ漬け焼き』
香ばしく焼けたみそで、白いご飯がすすむ味わいに！
鶏もも肉はあえて切り開かず、厚いまま焼いてうまみとジューシー感を満喫します。
材料 （2人分）鶏もも肉（大） 1枚（約350g）〈みそ漬けのたれ〉 ・みそ 大さじ3 ・みりん 大さじ1しし唐辛子 6本サラダ油
下準備
・鶏肉は余分な脂肪を取る。
・みそ漬けのたれの材料を混ぜる。
作り方
ラップを30×40cmくらいに切って広げる。たれの1/2量をすくってラップにのせ、鶏肉の大きさくらいに広げる。鶏肉をのせ、残りのたれを全体に塗りのばす。
（1）の鶏肉をラップでぴっちりと包み、バットに入れる。冷蔵庫に入れ、そのまま一晩ねかせて、たれをなじませる（すぐに使わないときは、この時点で冷凍保存してもよい）。
鶏肉を取り出し、たれをざっと取る。くぼみにたれが固ままっていると、焦げつきやすいので注意。しし唐は包丁の刃先で身に1カ所切り目を入れる。フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、しし唐をさっと焼いて取り出す。
弱めの中火にし、鶏肉を皮目を下にして入れる。焼き色が均一につくよう、押さえながら2分〜2分30秒焼く。裏返してふたをし、弱火で6分ほど焼く。まな板に取り出して3〜4分おき、切り分けて器に盛る。しし唐を添える。
POINT!
焦げやすいみそ漬けは、焼き方が肝心。皮目にいい焼き色がついたら、裏返して必ず弱火に。ふたをして蒸し焼きにし、焦がさないように中まで火を通します。
（1人分417kcal、塩分1.7g）
【編集部試作メモ】みそがたった大さじ3なのに、どこを食べても味しみしみ！ 作り方（1） のたれの塗り方にご注目を。（編集F）
みそ漬けのたれを使ってアレンジ
『さわらの西京焼き』
同じたれでちょこっとアレンジ！
みそを白みそに替え、淡泊な魚によく合うたれに。
材料 （2人分）さわら（なければ生鮭、生たらなど）の切り身 2切れ（約200g）みそ漬けのたれ（上記レシピ参照※） 全量あれば青じその葉、しょうがの甘酢漬け 各適宜塩 サラダ油※ただし、みそを白みそに替える。
作り方
さわらは両面に塩小さじ1/4をふって5分ほどおき、出た水分をペーパータオルで拭く。みそ漬けのたれの材料を混ぜる。上記の「鶏のみそ漬け焼き」の作り方（1）〜（3）を参照し、同様にさわらをみそ漬けにする。ただし（1）でみそをラップにのばすときは2切れ分のサイズにし、いっしょに包む。
フライパンにサラダ油大さじ1/2を弱めの中火で熱する。さわらを入れて2分ほど焼き、裏返してごく弱火で4〜5分焼く。器に盛り、あれば青じそ、しょうがの甘酢漬けを添える。
（1人分240kcal、塩分1.1g）
カルボナーラ、ペペロンチーノ
などのパスタや、
チヂミ、キッシュなどの
生地にも「黄金比率」が！
昔ながらの基本料理だけじゃなく、
いまどきの定番も含む100メニューの「黄金比率」を
1冊にまとめました。
「味つけ黄金比率」で基本の料理100
味つけがうまくいかない人に贈る基本の料理本、できました！ 豚のしょうが焼き、青椒肉絲、カルボナーラなど定番おかずの味つけを、すべて「黄金比率」で紹介。だれがいつ作っても、味つけがバチッと決まることを保証します。
好評発売中！
詳細・購入はこちら
料理/市瀬悦子 撮影/郄杉 純 スタイリング/浜田恵子