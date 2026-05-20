味噌大さじ3：みりん大さじ1の黄金比率のたれで『鶏のみそ漬け焼き』焼くだけでプロの味

みそをみりんで溶きのばしてゆるめ、塗りやすい状態にしたたれ。上品な甘みがあります。みりんのアルコール分で、魚の臭み消しの効果も。

このみそ漬けのたれ、ほかにもこんなメニューに使えます！

いちばんのおすすめは、とんカツ用の豚ロース肉。みその保湿効果で、厚切り肉もしっとりした焼き上がりに。また、ゆで卵、クリームチーズなどを漬けておつまみにしても美味。