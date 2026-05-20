関東地方は20日(水)も強い日差しが照りつけて、30℃以上の真夏日が続出しそうです。ただ、午後になると次第に雲が広がる見込みで、夜は所々で雨が降り出すでしょう。熱中症に注意するとともに、お帰りが遅くなる方は傘を忘れずにお持ちください。

■20日(水)も真夏日続出か

関東地方は、20日(水)も朝から広く晴れて強い日差しが照りつけています。朝の最低気温は平年と比べ3℃〜6℃ほど高かった所が多く、前橋で18.4℃、東京都心で19.3℃、横浜で20.6℃、千葉で21.9℃など、今シーズンもっとも暖かな朝となった所もありました。

このあとも、日差しとともに気温はぐんぐん上昇し、最高気温は、前橋や熊谷で32℃、宇都宮で31℃、水戸で30℃など真夏日が予想されているほか、東京都心や横浜でも29℃まで気温が上がる予想です。

■次第に雲広がり夜には雨も

5月とは思えない暑さが続いていますので、意識してこまめに水分を補給するなど、熱中症にご注意ください。

昼ごろにかけては日が差しますが、午後は関東でも次第に雲が広がり、時間とともに厚みを増すでしょう。夜には所々で雨が降り出す見込みで、午後9時以降は東京都心でも雨が降り出す可能性があります。お帰りが遅くなる方は傘を忘れずにお持ちください。