1990年代前半に一世を風靡した桜樹ルイ(57)が19日までに自身のインスタグラムを更新。天使もえと“紅白ノースリーブドレス”2ショットを披露した。

「皆様はどんな週末を過ごしましたか？3月末に台湾に行った写真を追加で載せますね！天使もえさんと一緒に撮って頂きました 本当に可愛いかったぁ。名前の通り天使だわ」」と、台湾での天使もえとの紅白ノースリーブドレス2ショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ素敵ですね」「やはり美女二人は画になりすぎです！！」「キセキのツーショット！！素晴らしい」「お二人とも天使です」「カワイイ」などの声が寄せられている。

桜樹は、1980年代から90年代にグラビアを中心に人気を博し、フジテレビ「オールナイトフジ」や、志村けんさんのコント番組、NHK大河ドラマ「春日局」（1989年）にも出演。24年12月に東京・銀座の会員制高級クラブ「銀座エルプリンセス」に勤め始め、現在は“レジェンド”小林ひとみがママの系列店「銀座りぼん」に勤務。昨年1月には復活写真集「RUI」、今年4月には、自身の半生をベースに書き下ろした処女小説「裸の女王」（双葉社）を発売した。