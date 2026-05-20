私にだけ態度が違う？男性が本命女性にだけ見せる「特別扱い」
「なんか私にだけ接し方が違う…？」という違和感、実は“本命サイン”かもしれません。男性は本命女性に対して無意識に“他の女性とは違う対応”をしてしまうもの。そこで今回は、そんな男性が本命女性にだけ見せる「特別扱い」を紹介します。
あなたにだけ丁寧・慎重になる
他の人にはサバサバしているのに、あなたにだけ言葉遣いや態度が丁寧な場合、それは「雑に扱いたくない」という気持ちの表れです。男性は本命女性には自然と“紳士的”になります。
LINEや返信が明らかに“優先されている”
あなたのLINEには即レス・長文・丁寧な絵文字つきなのに、他の人にはそっけない…というパターンも、“特別扱い”のわかりやすい例。関心の強さが、反応の熱量に如実に表れます。
イベント・誕生日などで“特別なこと”をしてくれる
本命女性には、ちょっとしたプレゼントやサプライズを用意することも。日常では見せない何気ない気づかいや行動をしてくれるのは、「あなたに喜んでほしい」という気持ちの表れです。
周囲と比べたときにだけ見える“あなたへの特別扱い”。それが積み重なるほど、彼の本命度は高いと言えますよ。
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