杉咲花・多部未華子W主演『クロエマ』“甘くてちょっとダーク”な予告＆ビジュアル解禁
杉咲花と多部未華子がダブル主演する、6月12日配信スタートのPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』より、甘くてちょっとダークな世界観を映した予告編、幻想的でミステリアスなキービジュアルが解禁された。
【動画】“甘くてちょっとダーク” な世界観『クロエマ』予告編
本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で人気を博した漫画家・海野つなみの最新連載作品『クロエマ』を実写ドラマ化。杉咲花と多部未華子がダブル主演＆初共演し、占いの店を中心に起こる謎と、対照的な主人公2人の“仲良くならないのに心地いい関係”を描く。
監督は今泉力哉。脚本は今泉かおり。2人にとって本作は、2024年配信のドラマ『1122 いいふうふ』（Prime Video）以来の夫婦合作作品となる。
予告編は、恋も仕事も家も一度に失った30歳の女性・エマ（杉咲）が、謎めいた資産家の女性・クロエ（多部）の屋敷に辿り着くシーンから始まる。ひょんなことから同居生活を始めた2人は、“日曜日限定”の占いの店を営むことに。店には、恋愛、仕事、人間関係など、さまざまな悩みを抱えた相談者たちが訪れる。しかしその相談の裏には、本人すら気づいていない本音や、悩みに隠された謎や事件が潜んでいた。
エマとクロエは、占いを手がかりに相談者たちの言葉の奥にある“本当の問題”へと迫っていく。また本作では、各話に印象的な“パフェ”が登場。色鮮やかで美しいパフェが物語を彩る一方、登場人物たちの感情や、テーマを象徴する存在として描かれており、予告編でも印象的に映し出されている。
また今回、本作の主題歌が、札幌出身のニューウェーブ・テクノポップバンド、LAUSBUBの書き下ろしによる楽曲「sign（サイン）」に決定。同曲は予告編でも流れており、繊細さとミステリアスな空気感が漂う本作の世界観を印象的に彩っている。
キービジュアルは、占いカードのミステリアスなデザインを背景に、エマとクロエが、近くにいながらもどこか交わりきらない、絶妙な距離感で並ぶデザイン。“仲良くならない、でもなぜか心地いい”という、本作ならではの2人の関係性を印象づける仕上がりとなっている。
Prime Originalドラマシリーズ『クロエマ』（全5話）は、6月12日よりPrime Videoにて毎週金曜日3週にわたり配信。
【動画】“甘くてちょっとダーク” な世界観『クロエマ』予告編
本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で人気を博した漫画家・海野つなみの最新連載作品『クロエマ』を実写ドラマ化。杉咲花と多部未華子がダブル主演＆初共演し、占いの店を中心に起こる謎と、対照的な主人公2人の“仲良くならないのに心地いい関係”を描く。
予告編は、恋も仕事も家も一度に失った30歳の女性・エマ（杉咲）が、謎めいた資産家の女性・クロエ（多部）の屋敷に辿り着くシーンから始まる。ひょんなことから同居生活を始めた2人は、“日曜日限定”の占いの店を営むことに。店には、恋愛、仕事、人間関係など、さまざまな悩みを抱えた相談者たちが訪れる。しかしその相談の裏には、本人すら気づいていない本音や、悩みに隠された謎や事件が潜んでいた。
エマとクロエは、占いを手がかりに相談者たちの言葉の奥にある“本当の問題”へと迫っていく。また本作では、各話に印象的な“パフェ”が登場。色鮮やかで美しいパフェが物語を彩る一方、登場人物たちの感情や、テーマを象徴する存在として描かれており、予告編でも印象的に映し出されている。
また今回、本作の主題歌が、札幌出身のニューウェーブ・テクノポップバンド、LAUSBUBの書き下ろしによる楽曲「sign（サイン）」に決定。同曲は予告編でも流れており、繊細さとミステリアスな空気感が漂う本作の世界観を印象的に彩っている。
キービジュアルは、占いカードのミステリアスなデザインを背景に、エマとクロエが、近くにいながらもどこか交わりきらない、絶妙な距離感で並ぶデザイン。“仲良くならない、でもなぜか心地いい”という、本作ならではの2人の関係性を印象づける仕上がりとなっている。
Prime Originalドラマシリーズ『クロエマ』（全5話）は、6月12日よりPrime Videoにて毎週金曜日3週にわたり配信。