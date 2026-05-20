◆プレミアリーグ ▽第３７節 ボーンマス１―１マンチェスターＣ（１９日、バイタリティー・スタジアム）

プレミアリーグでアーセナルの２００３―０４年季以来、２２シーズンぶり優勝が決まった。通算１４回目で、プレミアでは４回目。０３―０４年の名将アーセン・ベンゲル監督が率い、シーズン２６勝１２分けの無敗優勝を達成以来の制覇となった。アーセナルは同節で１８日に行われたホーム・バーンリー戦で１―０で勝利し、勝ち点を８２に伸ばした。

この日、２位マンチェスターＣは前半にボーンマスに先制を許し、後半アディショナル５分にＦＷハーランドのゴールで追いつくのがやっと。勝ち点１にとどまり、同４差となり、１試合を残して、アーセナルの２２季ぶりＶが決定した。

アーセナル・イレブンは、マンＣの試合を練習場で見守っていたという。２４日の最終節・クリスタルパレス戦（セルハーストパーク）で優勝トロフィーを掲げる。

アルテタ監督（４４）が率いるチームは３０日に欧州ＣＬ決勝、パリＳＧ戦が控え、ＣＬ初優勝を目指す。