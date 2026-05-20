三菱重工浦和レッズレディースが岡村來佳のチーム離脱を発表した

WEリーグの三菱重工浦和レッズレディースは5月19日、MF岡村來佳が海外挑戦を模索するため、2025/26シーズンをもってチームを離脱することになったと発表した。

東京都出身で現在20歳の岡村は、浦和レッズレディースジュニアユース、三菱重工浦和レッズレディースユースを経て、2024年にトップチームへと昇格。在籍期間にはWEリーグ優勝や皇后杯優勝、AFC女子クラブ選手権の制覇など数々のタイトル獲得を経験した。今季はリーグ戦4試合、リーグカップ戦5試合に出場し、皇后杯では2試合で1ゴールをマークしていた。

岡村はクラブを通じて「このたび、新しい環境に挑戦することを決断しました！ いつも応援してくださったファン・サポーターのみなさん、本当にありがとうございました。新しい場所でも自分らしく、全力でチャレンジしてきます！」とコメントを発表した。

生え抜きである若き才能の旅立ちに、SNS上では「これは寂しすぎる」「また一人、浦和の至宝がぁぁああああ」「マジか」「また1人好きだった選手が」「嬉しいような哀しいような」「もう少しチャンスをあげたかった」「頑張れ」「世界で輝いて日の丸背負ってください」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）