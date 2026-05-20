韓日首脳会談を終えた高市早苗首相が李在明（イ・ジェミョン）大統領に日本の眼鏡フレームを贈呈し、李大統領の眼鏡を借りて掛けるなど、和気あいあいとした雰囲気を演出した。

日本内閣広報室のX（旧ツイッター）には韓日首脳会談後の「晩餐会の後の一コマ」として、李大統領と高市首相が一緒に撮影した写真が投稿された。写真には李大統領が新しい眼鏡を掛けた姿と、高市首相が眼鏡を両手で支え持って笑う姿が見える。

内閣広報室は「高市総理から鯖江のメガネフレームを贈呈したところ、大統領が喜ばれてその場で試着。高市総理は、大統領が外した元々かけていたメガネを、すかさず拝借して、、、パチリ。」という説明を添えた。

この日、高市首相が李大統領に贈った眼鏡フレームは、日本国内の眼鏡フレーム生産量の90％以上を占める世界的な眼鏡の産地、福井県鯖江市のものだ。福井県は高市首相の夫、山本拓元衆議院議員の故郷でもある。

李大統領は山本元議員への贈り物として雪の結晶をモチーフにした陶器セットを準備した。これは高市首相の夫の故郷、福井県の雪景色を描写したものという説明だ。

両首脳が眼鏡を掛けている写真には、この日、李大統領が高市首相に贈った「安東河回（アンドン・ハフェ）仮面」9点が入った額縁や「タルハンアリ（満月壺）」を描いた白磁額も写っていた。