綾瀬はるか、“神々しい”黒ドレスでカンヌ魅了 白肌デコルテ輝く圧倒的オーラに「ため息が出る」「まぶしい」の声
俳優・綾瀬はるか（41）のスタッフ公式インスタグラムが18日更新され、フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で披露した、“神々しいドレス姿”が公開された。
【写真】「ため息が出るほどきれい」カンヌで魅了、綾瀬はるかの“神々しい”黒ドレス姿
投稿では「映画『箱の中の羊』9分間のスタンディングオベーション 日本での公開も楽しみにしております！」とコメントし、フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」でコンペティション部門に選出された映画『箱の中の羊』の公式上映に登場した際の写真を3枚公開している。
綾瀬は、白い肌のデコルテを大胆に覗かせたブラックドレスをまとって登場。気品あふれるベアトップのデザインがストイックな肉体美と透明感のある肌を引き立て、耳元と手元には、まばゆい輝きを放つジュエリーが華を添えた。
タイトにまとめたヘアスタイルに鮮やかな赤リップを合わせた、シックでありながらも圧倒的なオーラを放つスタイリングで、共演するお笑いコンビ・千鳥の大悟にエスコートされる姿や、是枝裕和監督、子役のくわ木里夢とのにこやかな集合ショットもアップしている。
見事な着こなしに、コメント欄には「美し過ぎてまぶしい」「華やかでお美しいです」「めちゃ素敵」「ため息が出るほどきれいです」「いつ見ても惚れ惚れする」「綺麗やゎ美しい笑顔抜群だね」などと、絶賛する声が集まっていた。
【写真】「ため息が出るほどきれい」カンヌで魅了、綾瀬はるかの“神々しい”黒ドレス姿
投稿では「映画『箱の中の羊』9分間のスタンディングオベーション 日本での公開も楽しみにしております！」とコメントし、フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」でコンペティション部門に選出された映画『箱の中の羊』の公式上映に登場した際の写真を3枚公開している。
タイトにまとめたヘアスタイルに鮮やかな赤リップを合わせた、シックでありながらも圧倒的なオーラを放つスタイリングで、共演するお笑いコンビ・千鳥の大悟にエスコートされる姿や、是枝裕和監督、子役のくわ木里夢とのにこやかな集合ショットもアップしている。
見事な着こなしに、コメント欄には「美し過ぎてまぶしい」「華やかでお美しいです」「めちゃ素敵」「ため息が出るほどきれいです」「いつ見ても惚れ惚れする」「綺麗やゎ美しい笑顔抜群だね」などと、絶賛する声が集まっていた。