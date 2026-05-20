トランプ大統領が延期表明のイラン軍事攻撃「実際には攻撃を決断せず」　複数当局者は発表に驚き　アメリカメディア報道

アメリカメディアは、トランプ大統領が延期を表明したイランへの軍事攻撃について、「実際には攻撃を決断していなかった」と報じました。

ニュースサイト・アクシオスは19日、政府当局者の話として、トランプ大統領が18日に湾岸諸国からの要請を受けて延期を発表したイランへの再攻撃について、トランプ氏は「実際には攻撃を正式に決断していなかった」と伝えました。

トランプ氏は19日、記者団に対し、攻撃命令を下すまで「あと1時間だった」などと説明していますが、複数の当局者は攻撃延期の発表に驚き、トランプ氏の真意を測りかねているということです。

また、イランとの外交交渉で突破口が開かれない場合、トランプ氏は再び決断を先送りするかもしれないと考える当局者もいるとしています。

一方、攻撃を見送った背景には、湾岸諸国の指導者からイランによる石油施設やインフラへの報復攻撃を懸念する声があったとも伝えています。

トランプ氏は19日、記者団に対し、イランへの攻撃延期の期間について「日曜日ごろまでが妥当だと考えている。すぐに分かるだろう」と説明しています。