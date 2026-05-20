「この弁当の感じマジで好き」鈴木奈々、手作り弁当公開！ 「シンプルでとっても美味しそうですねぇ」
タレントの鈴木奈々さんは5月19日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を披露しました。
【写真】鈴木奈々の手作り弁当ショット
ファンからは、「素晴らしい」「可愛い」「奈々ちゃんのお弁当食べたいね」「シンプルでとっても美味しそうですねぇ」「この弁当の感じマジで好き」「美味しそう」「奈々さん料理上手で素敵です」「うまそーな」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】鈴木奈々の手作り弁当ショット
「奈々ちゃんのお弁当食べたいね」鈴木さんは「仕事前にお弁当作りました」とつづり、1枚の写真を投稿。自分用に手作りした弁当です。「おかずは、豚バラ炒め、ポテトサラダ、ほうれん草のバター炒めとゆで卵です お仕事行ってきまーす」と、シンプルながら栄養バランスの取れた内容を紹介しています。
別日にも手作り弁当を公開8日にも「自分にお弁当作りました」と、ショットを公開していた鈴木さん。コメントでは、「大人も子供も喜ぶ弁当だね」「食べたい」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)