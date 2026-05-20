「You read my mind」の意味は？「read」の意味を考えて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「You read my mind」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「同じこと考えてた」でした！
「You read my mind」は、「同じこと考えてた」「よくわかったね」という意味のフレーズです。
自分が言おうとしていたことを相手が先に言ったときや、ほしいもの・したいことを相手が当ててくれたときに使える表現です。
「You read my mind. I was just thinking that.」
（同じこと考えてた。ちょうどそう思ってたの）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部