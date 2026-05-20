「You read my mind」の意味は？「read」の意味を考えて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「同じこと考えてた」でした！

「You read my mind」は、「同じこと考えてた」「よくわかったね」という意味のフレーズです。

自分が言おうとしていたことを相手が先に言ったときや、ほしいもの・したいことを相手が当ててくれたときに使える表現です。

「You read my mind. I was just thinking that.」

（同じこと考えてた。ちょうどそう思ってたの）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。