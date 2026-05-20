初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１９日、今月２７日に後楽園ホールで開催する「初代タイガーマスク ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３９ ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＩＧＥＲ ＭＡＳＫ ４５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」の追加対戦カードを発表した。

長与千種が率いる「マーベラス」の桃野美桜と彩芽蒼空が初参戦。桃野は、Ｃｈｉ Ｃｈｉと組んでＡＡＡＷタッグ王者のナイラ・ローズ、ナイト・シェードと対戦。彩芽は、藪下めぐみと一騎打ちに挑む。

桃野は「ストロングスタイルのリングに立てることやっと初代タイガーマスクさんに自分のプロレスを見て頂ける機会が来たことを、本当に嬉しく思っています！！対戦するナイラ、ナイトシェードは世界で活躍する本当に大きくて強いプロレスラーです！でも、私は、プロレスの醍醐味って、“大きい選手を小さい選手が倒すこと”“無理だと思われたことを覆すこと”だと思っています！！何度も「無理だ」と言われながら、そのたびに覆してここまで来ました！！今回は、その積み重ねてきたものをストロングスタイルのリングでしっかり見せたいと思っています！！待ってろ、ストロングスタイル！」と決意を表した。

彩芽は「薮下選手に胸を借りるつもりはありません。大先輩だからこそ挑んでいきます」と意気込んだ。

他の出場予定選手は、ジャガー横田、ＭＩＲＡＩとなっている。大会まで１週間に迫ったが全対戦カードが決まらない状態となっている。

◆５・２７後楽園決定済みカード

▼レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負

王者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン ｖｓ 挑戦者・関根“シュレック”秀樹

▼藤原喜明 喜寿記念試合 ６人タッグマッチ ６０分１本勝負 アレクサンダー大塚３０周年記念試合

藤原喜明、船木誠勝、石川雄規 ｖｓ 郄橋“人喰い”義生、アレクサンダー大塚、村上和成

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

スーパー・タイガー、関本大介 ｖｓ 間下隼人、澤田敦士

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

竹田誠志、阿部史典 ｖｓ 日高郁人、岩崎永遠

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

ナイラ・ローズ、ナイト・シェード ｖｓ 桃野美桜、Ｃｈｉ Ｃｈｉ

▼シングルマッチ ２０分１本勝負

藪下めぐみ ｖｓ 彩芽蒼空