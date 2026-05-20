アイアン上達の秘訣は考え方にあり！「50点」のナイスミスを許すことが大事

ボールを真っすぐ打つのは実は難しい。しかし、曲げ方を知っていれば、グリーンの狙い方もかなり変わってきます。

誰でも真似できるアイアンの曲げ方を小井戸コーチが伝授します！

「50点」のナイスミスをつねに想定しておこう！

×逆球が出ると大ピンチ

〇曲がらなくてもグリーンオン

完璧を求めないが逆球だけはＮＧ

曲げ方の理屈はわかっても、コースで実際に曲げて狙うのは難しく感じるかもしれません。

実戦で大事なのは、まずは向きの設定です。目標となる基準線を、もし球が曲がらなくても大ケガをしないセーフティなところに設定しましょう。

そして、完璧を求めすぎないこと。曲がらなくても曲がりすぎても50点の「ナイスミス」だと想定し、それを許しましょう。ただし、逆球は赤点！反対方向に曲がるミスだけは打たないように注意してください。

また、必要以上に保険をかけて、スイングで曲がりをアレンジしようとすると大きなミスになります。正しいアドレスで正しい方向に構えられたら「ちゃんと曲がる」と信じて、スタンスなりにシンプルに振り抜く。この成功体験を重ねていくことがとても大事なのです。

曲がらなくてもセーフな狙い方をする

曲がらなくても大ミスにならないように目標設定する。ピンを向いて構えるのも、ナイスショットがミスになってしまうのでNG。

“振り方”を歪めないことが大事！

アウトサイド・イン、インサイド・アウトを意識しすぎず、肩の面を水平に振る動きを前傾しながら行なう。インパクトの手元の位置とフェースの向きだけ変える感覚だ。

ドローのNG

インサイド・アウトを意識しすぎるのはNG。クラブが寝てダフリやすくなってしまう。

フェードのNG

アウトサイド・インを意識しすぎると、コスリ球になって右に曲がりすぎてしまう。

いかがでしたか？ アイアンが曲がらなくてもセーフな狙い方をぜひ意識してみてください！

レッスン＝小井戸峡太

●こいど・きょうた／1997年生まれ、長野県出身。179㎝、90㎏。東北福祉大ゴルフ部出身。ドラコン競技で活躍するとともに、PGAティーチングA級を取得し、東京ゴルフスタジオでレッスンも行なっている。

構成＝鈴木康介

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川CC