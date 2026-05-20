Disney HARVEST MARKETで楽しむ♡くまのプーさん100周年限定カフェ

「くまのプーさん」原作デビュー100周年を記念して、「Disney HARVEST MARKET」に期間限定のスペシャルイベントが登場します。渋谷ヒカリエ店と横浜赤レンガ倉庫店では、プーさんの世界観を楽しめる限定空間や特別メニューを展開♡アフタヌーンティーやバーガープレート、スムージーなど、見た目も可愛いメニューが揃い、思わず写真を撮りたくなる癒しの時間を楽しめます。

100周年を彩る特別空間

2026年6月3日（水）より渋谷ヒカリエ店、6月4日（木）より横浜赤レンガ倉庫店にて、「くまのプーさん」デザインエリアが期間限定でスタートします。

開催期間は2026年9月末頃までを予定。店内はプーさんと仲間たちの世界観に包まれ、まるで絵本の中に入り込んだような空間に仕上げられています。

プーさんデザインエリアは事前予約制で、席料は550円（税込）。利用者には「オリジナルパーティハット（全3種）」をランダムで1点プレゼント。どのデザインが当たるかわからないワクワク感も魅力です♪

さらに、アフタヌーンティーを2名分以上注文すると、「オリジナルクリアファイル（全3種）」をランダムで1枚プレゼント。数量限定のため、気になる方は早めの予約がおすすめです。

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限定フード＆ドリンクを満喫

イベント期間中は、「くまのプーさん」原作100周年を記念したスペシャルメニューが登場します。見た目の可愛さだけでなく、ヘルシーさや食べ応えにもこだわったラインアップです。

「森の仲間たちのアフタヌーンティーセット ~Winnie the Pooh~」は、プーさんや仲間たちをモチーフにしたスイーツや軽食が並ぶ人気メニュー。

優しい色合いと可愛らしいデザインで、特別なカフェタイムを演出します。

「のんびり屋さんの森のごちそうバーガープレート〈Pooh〉」は、ボリューム感がありながらも彩り豊かなプレートメニュー。プーさんらしいほっこり感を楽しめる一皿です。

さらに、「森の仲間たちのスムージー」は全3種展開。それぞれ異なるキャラクターをイメージしたカラーや味わいで、写真映えも抜群♡暑い季節にもぴったりな爽やかなドリンクです。

予約受付は2026年5月19日（火）13:00よりスタート。人気の時間帯は早めに埋まる可能性があるため、事前チェックがおすすめです。

まとめ

「Disney HARVEST MARKET」で開催される「くまのプーさん」100周年イベントは、可愛い空間と限定メニュー、ここだけの特典が揃った特別な企画です♡

大人も童心に返って楽しめる優しい世界観は、自分へのご褒美時間にもぴったり。友人とのカフェ巡りや推し活、夏のお出かけ先としても注目したい期間限定イベントです。

プーさんと仲間たちに囲まれながら、癒しのひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♪