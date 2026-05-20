文部科学省は１９日、小中学校の道徳で行う情報モラル教育の改善案を、中央教育審議会の専門部会で示した。

生成ＡＩ（人工知能）の普及やＳＮＳ利用の低年齢化を受け、２０３０年度から実施予定の次期学習指導要領で、ＡＩ時代に求められる人間としての価値判断や責任、生き方について考えを深める道徳を目指す。

１９日に示された案では、ＡＩが大量に生成する情報の正誤の見極めが難しくなっていることや、子どもが簡単な操作で社会に悪影響を与えたり、犯罪に巻き込まれたりする危険性が増大していると指摘した。

道徳での学習例として▽誹謗（ひぼう）中傷はいけないと分かっていながらも、やめられない心の弱さについて議論▽不確かな情報の拡散など正誤が単純には判断しにくい問いと向き合う▽学習課題や作品づくりで、何のためにどこまでＡＩを利用するか考える――などを提示した。

指導要領は約１０年に１度改定されるが、技術発展が著しいＡＩ関連の学習内容については４年周期で行われる教科書検定にあわせて、指導要領の解説資料を見直していく考えも示した。

文科省は次期指導要領で、中学校で現行の「技術・家庭科」を再編して「情報・技術科」（仮称）を新設、小学校では「総合的な学習の時間」に「情報の領域」（仮称）を設ける。情報教育を拡充し、ＡＩや情報社会の負の側面についての学習も深める方針だ。