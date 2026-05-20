＜義両親、老後よろしく！？＞義実家の方針？「自分のことは自分で」奨学金を借りた夫【第1話まんが】
私（リナ）は現在、妊娠6ヶ月。夫のタクマと生まれてくる命を楽しみにしながら、仕事も家事も無理のないペースで生活しています。タクマは奨学金を借りて大学に行き、今も毎月の給料から返還しつづけています。弟さんも同じ条件だったというし、きっと義両親の方針なのでしょう。私は結婚前から知っているし、特にこちらから何も言うことはありません。ただこれから子どもが生まれるにあたり、家計の見直しもしっかりとしないと……と思うのでした。
タクマと結婚して3年、私たちはお互いに共働きで支え合いつつ生活をしてきました。そして私がこれから産休に入るにあたって、「家計を見直さないと」という話になったのです。タクマには毎月の奨学金返還があって……？
義両親とは親戚付き合いで会う程度で、そこまで深い交流はありません。妊娠4ヶ月で年始の挨拶に行ったときも「身体に気を付けてね」という優しい声掛けをもらっただけです。子どもにはあまり干渉しないタイプなのかもしれません。
タクマが奨学金で大学に行ったことに関しては、私もウチの両親も気にしていませんでした。毎月のお給料から返してくれているし、私たち夫婦の生活において特に問題はなかったのです。子どもが生まれるにあたって「家計を見直さないと」と話し合うなかで、奨学金の返還が話題にのぼった程度でした。
義両親は私たちに干渉してくることはなく、年始の挨拶くらいで適度な距離感でお付き合いができています。タクマの弟のカズヤくんも奨学金を借りたと聞いているし、義実家の教育方針が「自分のことは自分で」という考え方なのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
タクマと結婚して3年、私たちはお互いに共働きで支え合いつつ生活をしてきました。そして私がこれから産休に入るにあたって、「家計を見直さないと」という話になったのです。タクマには毎月の奨学金返還があって……？
義両親とは親戚付き合いで会う程度で、そこまで深い交流はありません。妊娠4ヶ月で年始の挨拶に行ったときも「身体に気を付けてね」という優しい声掛けをもらっただけです。子どもにはあまり干渉しないタイプなのかもしれません。
タクマが奨学金で大学に行ったことに関しては、私もウチの両親も気にしていませんでした。毎月のお給料から返してくれているし、私たち夫婦の生活において特に問題はなかったのです。子どもが生まれるにあたって「家計を見直さないと」と話し合うなかで、奨学金の返還が話題にのぼった程度でした。
義両親は私たちに干渉してくることはなく、年始の挨拶くらいで適度な距離感でお付き合いができています。タクマの弟のカズヤくんも奨学金を借りたと聞いているし、義実家の教育方針が「自分のことは自分で」という考え方なのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子