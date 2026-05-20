「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）

両チームがラインアップを発表。大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場する。前夜はパドレス３投手の前に完封負けを喫し、ナ・リーグ西地区首位の座をパドレスに明け渡したが、ロバーツ監督は同じラインアップを組んだ。

大谷はここまで投打同時３試合を含む４３試合で打席に立ち、打率・２６５、７本塁打、２４打点、６盗塁、ＯＰＳ・８５０をマーク。４月１３日から５月１１日の２３試合で打率・２００、０本塁打、６打点のスランプに陥ったが、前日の同カードで２安打を放ち、５戦連続安打＆３戦連続マルチ安打を達成した。直近５戦は本塁打こそ１本だが、、打率・５００（２０打数１０安打）、８打点、ＯＰＳ１・４５０（出塁率・６００＋長打率・８５０）の結果で復調を印象付けている。

パドレスの先発はエンゼルス時代の同僚だったグリフィン・キャニング。ここまで０勝２敗、防御率１０・６４と精彩を欠く右腕との過去の対戦移籍は打率・１４３（７打数１安打）、１四球、２三振と苦戦している。５戦ぶりの本塁打に期待がかかる。

▽ドジャースのラインアップ

１番・ＤＨ 大谷 打率・２６５ ７本塁打 ２４打点 ６盗塁 ＯＰＳ・８５０

２番・遊撃 ベッツ 打率・１８５ ４本塁打 ９打点 ＯＰＳ・６８０

３番・一塁 フリーマン 打率・２５４ ４本塁打 ２０打点 ＯＰＳ・７３７

４番・右翼 タッカー 打率・２５４ ４本塁打 ２３打点 ＯＰＳ・７５６

５番・捕手 スミス 打率・２５４ ４本塁打 １９打点 ＯＰＳ・６９３

６番・三塁 マンシー 打率・２６０ １２本塁打 １９打点 ＯＰＳ・８８６

７番・中堅 パヘス 打率・２９９ １０本塁打 ４１打点 ６盗塁 ＯＰＳ・８６５

８番・左翼 Ｔ・ヘルナンデス 打率・２６３ ５本塁打 ２３打点 ＯＰＳ・７４１

９番・二塁 キム 打率・２７８ １本塁打 １０打点 ５盗塁 ＯＰＳ・７１０

投手 シーハン ３勝１敗 防御率４・５４

▽パドレスのラインアップ

１番・二塁 タティス 打率・２３２ ０本塁打 １５打点 １１盗塁 ＯＰＳ・５８１

２番・ＤＨ アンドゥハー 打率・２９１ ３本塁打 １４打点 ＯＰＳ・７９３

３番・左翼 シーツ 打率・２６２ ９本塁打 ２１打点 ＯＰＳ・８９６

４番・三塁 マチャド 打率・１８２ ６本塁打 ２０打点 ＯＰＳ・６０４

５番・遊撃 ボガーツ 打率・２５８ ７本塁打 ２３打点 ７盗塁 ＯＰＳ・７３６

６番・中堅 メリル 打率・２０６ ４本塁打 １９打点 ８盗塁 ＯＰＳ・６０３

７番・右翼 カステヤノス 打率・２０５ ３本塁打 １８打点 ＯＰＳ・６０１

８番・一塁 フランス 打率・２８０ ４本塁打 １４打点 ＯＰＳ・８２８

９番・捕手 フェルミン 打率・２８０ ４本塁打 １４打点 ＯＰＳ・８２８

投手 キャニング ０勝２敗 防御率１０・６４