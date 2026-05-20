どんな形状のパターでもショルダーストロークをする以上イントゥインの軌道で打つべき理由とは！？【松本哲也のとことん上手くなる！パッティング家練メソッド/ゴルフ】

どんな形状のパターでもショルダーストロークをする以上イントゥインの軌道で打つべき理由

フェースバランスパターもイントゥインで打つ

パターの軌道に関しては、フェースバランスのパター（パターを水平に持ったときにフェースが上を向くモデル。マレット型、大型マレット型、センターシャフトなどに多い）は、ストレート軌道で打ったほうがいいという人もいますが、これも間違い。何度も言うようですが、ショルダーストロークをしている限り、イントゥインの軌道にしかならないからです。

ただし、トゥヒールバランスのパター（パターを水平に持ったときにフェースが斜めを向くモデル。ピン型、L字型などに多い）に比べて、フェースバランスのパターのほうが、湾曲が緩やかになるのは事実です。とはいえ、その差はほんの少し。フェースバランスパターだから真っすぐ気味に、トゥヒールバランスだから強めのイントゥインで打つといったことをする必要はありません。構えた通りにショルダーストロークで打つことだけを心がけてください。

出典：『とことん上手くなる!パッティング家練メソッド』著/松本哲也