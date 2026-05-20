本日の予定【経済指標】
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（5月）10:00
予想 3.0% 前回 3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)
予想 3.5% 前回 3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)
【英国】
消費者物価指数（CPI）（4月）15:00
予想 0.9% 前回 0.7%（前月比)
予想 3.0% 前回 3.3%（前年比)
予想 2.6% 前回 3.1%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（4月）15:00
予想 1.5% 前回 0.8%（前月比)
予想 3.8% 前回 4.1%（前年比)
予想 3.7% 前回 4.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（4月）15:00
予想 1.1% 前回 4.4%（仕入・前月比)
予想 6.3% 前回 5.4%（仕入・前年比)
予想 1.1% 前回 0.9%（出荷・前月比)
予想 3.0% 前回 2.6%（出荷・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（4月）15:00
予想 2.1% 前回 2.5%（前月比)
予想 1.5% 前回 -0.2%（前年比)
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（4月）18:00
予想 3.0% 前回 3.0%（前年比)
予想 2.2% 前回 2.2%（コア・前年比)
【南アフリカ】
消費者物価指数（4月）17:00
予想 1.0% 前回 0.6%（前月比)
予想 3.8% 前回 3.1%（前年比)
小売売上高（3月）20:00
予想 2.4% 前回 1.6%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/09 - 05/15）20:00
予想 N/A 前回 1.7%（前週比)
※予定は変更することがあります
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（5月）10:00
予想 3.0% 前回 3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)
予想 3.5% 前回 3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)
【英国】
消費者物価指数（CPI）（4月）15:00
予想 0.9% 前回 0.7%（前月比)
予想 3.0% 前回 3.3%（前年比)
予想 2.6% 前回 3.1%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（4月）15:00
予想 1.5% 前回 0.8%（前月比)
予想 3.8% 前回 4.1%（前年比)
予想 3.7% 前回 4.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（4月）15:00
予想 1.1% 前回 4.4%（仕入・前月比)
予想 6.3% 前回 5.4%（仕入・前年比)
予想 1.1% 前回 0.9%（出荷・前月比)
予想 3.0% 前回 2.6%（出荷・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（4月）15:00
予想 2.1% 前回 2.5%（前月比)
予想 1.5% 前回 -0.2%（前年比)
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（4月）18:00
予想 3.0% 前回 3.0%（前年比)
予想 2.2% 前回 2.2%（コア・前年比)
【南アフリカ】
消費者物価指数（4月）17:00
予想 1.0% 前回 0.6%（前月比)
予想 3.8% 前回 3.1%（前年比)
小売売上高（3月）20:00
予想 2.4% 前回 1.6%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/09 - 05/15）20:00
予想 N/A 前回 1.7%（前週比)
※予定は変更することがあります