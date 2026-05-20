【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（5月）10:00
予想　3.0%　前回　3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　1年）)　
予想　3.5%　前回　3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　5年）)

【英国】
消費者物価指数（CPI）（4月）15:00
予想　0.9%　前回　0.7%（前月比)　
予想　3.0%　前回　3.3%（前年比)
予想　2.6%　前回　3.1%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（4月）15:00
予想　1.5%　前回　0.8%（前月比)　
予想　3.8%　前回　4.1%（前年比)　
予想　3.7%　前回　4.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（4月）15:00
予想　1.1%　前回　4.4%（仕入・前月比)
予想　6.3%　前回　5.4%（仕入・前年比)
予想　1.1%　前回　0.9%（出荷・前月比)　
予想　3.0%　前回　2.6%（出荷・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（4月）15:00　
予想　2.1%　前回　2.5%（前月比)
予想　1.5%　前回　-0.2%（前年比)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（4月）18:00
予想　3.0%　前回　3.0%（前年比)
予想　2.2%　前回　2.2%（コア・前年比)

【南アフリカ】
消費者物価指数（4月）17:00
予想　1.0%　前回　0.6%（前月比)　
予想　3.8%　前回　3.1%（前年比)

小売売上高（3月）20:00
予想　2.4%　前回　1.6%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/09 - 05/15）20:00
予想　N/A　前回　1.7%（前週比)

※予定は変更することがあります