8:00　ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
12:35　日本20年利付国債入札（7000億円程度）
14:00　石油連盟会長会見
15:00　国会党首討論
16:00　次期仏中銀総裁候補ムーラン氏、上院財政委員会出席
16:15　訪日外客数（4月）
22:15　バーFRB理事、イベント出席（質疑応答なし）
英中銀ベイリー総裁、ブリーデン副総裁、ディングラ委員、マン委員、財政委員会出席
23:30　米週間石油在庫統計
21日2:00　米20年債入札（160億ドル）
3:00　米FOMC議事録（4月28日-29日開催分）
3:10　スレイペン・オランダ中銀総裁、講演
5:20　エヌビディア四半期決算

APEC貿易相会合（中国、23日まで）
中国習近平国家主席、プーチン露大統領、会談
トランプ米大統領、米沿岸警備隊士官学校卒業式出席

※予定は変更することがあります