旅番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に初出演したゲスト女優に、「爆美女」「変わらずかわいい」といった声が続出！

【TVer】爆美女ゲスト、断崖絶壁でまさかの行動……スタジオ騒然「噓でしょ、ちょっとやめてやめて！」「押すなよ、押すなよ！」

『朝だ！生です旅サラダ』に初めて出演したのは、女優の高梨臨。レギュラー出演者の藤木直人と勝俣州和が、「ついこないだ（夫の）槙野さんが（番組に来られて）」「暴れて帰りました」と語ると、高梨は「うるさくてごめんなさい」と苦笑い。番組冒頭からスタジオは笑いに包まれた。

そんな高梨は、ロケで人生初の福井県へ。旅の初日は、かつて越前織で栄えた坂井市の歴史ある⼯場で、リボンが織り上がる様⼦を⾒学。坂井市の隣にある永平寺町では、銘酒や限定⽇本酒を味わった。宿泊先は、あわら市の老舗温泉宿。高梨は福井の海の幸とともに、ここでも福井の地酒をとことん堪能した。

旅の2日目は、福井県随⼀の景勝地・東尋坊からスタート。眼鏡が大好きな高梨は、鯖江市のめがねミュージアムも訪れ、世界に一つだけのオリジナルアイテムを作った。

初めての福井を笑顔で楽しむ高梨に、視聴者もニッコリ。X上は、「高梨臨さんがかわいいうえに爆美女で、なんかもう槙野さんに対して悔しさ芽生えるレベル笑」「やっぱり変わらずかわいい」「今朝の旅サラダ、高梨臨が鯖江で眼鏡を作る回なのあまりに俺得で最高すぎる」「鯖江製自作眼鏡を掛ける高梨臨の貴重なお姿」といった声で盛り上がった。

なお、高梨の福井ロケ映像は、5月16日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。

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