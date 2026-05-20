　20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円安の6万570円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

65797.89円　　ボリンジャーバンド3σ
63939.12円　　ボリンジャーバンド2σ
62080.36円　　ボリンジャーバンド1σ
61910.00円　　一目均衡表・転換線
61374.00円　　5日移動平均
60570.00円　　20日夜間取引終値
60550.59円　　19日日経平均株価現物終値
60221.60円　　25日移動平均
59810.00円　　一目均衡表・基準線
58362.84円　　ボリンジャーバンド-1σ
56621.73円　　75日移動平均
56504.08円　　ボリンジャーバンド2σ
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54645.31円　　ボリンジャーバンド3σ
53902.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
50874.55円　　200日移動平均

株探ニュース