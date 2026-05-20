日経225先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円安の6万570円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
65797.89円 ボリンジャーバンド3σ
63939.12円 ボリンジャーバンド2σ
62080.36円 ボリンジャーバンド1σ
61910.00円 一目均衡表・転換線
61374.00円 5日移動平均
60570.00円 20日夜間取引終値
60550.59円 19日日経平均株価現物終値
60221.60円 25日移動平均
59810.00円 一目均衡表・基準線
58362.84円 ボリンジャーバンド-1σ
56621.73円 75日移動平均
56504.08円 ボリンジャーバンド2σ
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54645.31円 ボリンジャーバンド3σ
53902.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
50874.55円 200日移動平均
株探ニュース
65797.89円 ボリンジャーバンド3σ
63939.12円 ボリンジャーバンド2σ
62080.36円 ボリンジャーバンド1σ
61910.00円 一目均衡表・転換線
61374.00円 5日移動平均
60570.00円 20日夜間取引終値
60550.59円 19日日経平均株価現物終値
60221.60円 25日移動平均
59810.00円 一目均衡表・基準線
58362.84円 ボリンジャーバンド-1σ
56621.73円 75日移動平均
56504.08円 ボリンジャーバンド2σ
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54645.31円 ボリンジャーバンド3σ
53902.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
50874.55円 200日移動平均
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