20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比21.5ポイント安の3840ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3970.89ポイント ボリンジャーバンド3σ

3912.74ポイント ボリンジャーバンド2σ

3865.50ポイント 一目均衡表・転換線

3856.70ポイント 5日移動平均

3854.59ポイント ボリンジャーバンド1σ

3850.67ポイント 19日TOPIX現物終値

3840.00ポイント 20日夜間取引終値

3800.25ポイント 一目均衡表・基準線

3796.44ポイント 25日移動平均

3738.29ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3723.64ポイント 75日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3680.14ポイント ボリンジャーバンド2σ

3640.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3621.99ポイント ボリンジャーバンド3σ

3427.40ポイント 200日移動平均



株探ニュース