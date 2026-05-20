TOPIX先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比21.5ポイント安の3840ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3970.89ポイント ボリンジャーバンド3σ
3912.74ポイント ボリンジャーバンド2σ
3865.50ポイント 一目均衡表・転換線
3856.70ポイント 5日移動平均
3854.59ポイント ボリンジャーバンド1σ
3850.67ポイント 19日TOPIX現物終値
3840.00ポイント 20日夜間取引終値
3800.25ポイント 一目均衡表・基準線
3796.44ポイント 25日移動平均
3738.29ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3723.64ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3680.14ポイント ボリンジャーバンド2σ
3640.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3621.99ポイント ボリンジャーバンド3σ
3427.40ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3970.89ポイント ボリンジャーバンド3σ
3912.74ポイント ボリンジャーバンド2σ
3865.50ポイント 一目均衡表・転換線
3856.70ポイント 5日移動平均
3854.59ポイント ボリンジャーバンド1σ
3850.67ポイント 19日TOPIX現物終値
3840.00ポイント 20日夜間取引終値
3800.25ポイント 一目均衡表・基準線
3796.44ポイント 25日移動平均
3738.29ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3723.64ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3680.14ポイント ボリンジャーバンド2σ
3640.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3621.99ポイント ボリンジャーバンド3σ
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