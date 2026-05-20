　20日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比21.5ポイント安の3840ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3970.89ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3912.74ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3865.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3856.70ポイント　　5日移動平均
3854.59ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3850.67ポイント　　19日TOPIX現物終値
3840.00ポイント　　20日夜間取引終値
3800.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3796.44ポイント　　25日移動平均
3738.29ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3723.64ポイント　　75日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3680.14ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3640.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3621.99ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3427.40ポイント　　200日移動平均

株探ニュース