20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の810ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



862.20ポイント ボリンジャーバンド3σ

839.33ポイント ボリンジャーバンド2σ

823.01ポイント 19日東証グロース市場250指数現物終値

816.47ポイント ボリンジャーバンド1σ

810.00ポイント 20日夜間取引終値

806.40ポイント 5日移動平均

802.00ポイント 一目均衡表・転換線

793.60ポイント 25日移動平均

783.00ポイント 一目均衡表・基準線

770.73ポイント ボリンジャーバンド-1σ

756.63ポイント 75日移動平均

747.87ポイント ボリンジャーバンド2σ

738.74ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

725.00ポイント ボリンジャーバンド3σ

721.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）



株探ニュース