グロース先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の810ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
862.20ポイント ボリンジャーバンド3σ
839.33ポイント ボリンジャーバンド2σ
823.01ポイント 19日東証グロース市場250指数現物終値
816.47ポイント ボリンジャーバンド1σ
810.00ポイント 20日夜間取引終値
806.40ポイント 5日移動平均
802.00ポイント 一目均衡表・転換線
793.60ポイント 25日移動平均
783.00ポイント 一目均衡表・基準線
770.73ポイント ボリンジャーバンド-1σ
756.63ポイント 75日移動平均
747.87ポイント ボリンジャーバンド2σ
738.74ポイント 200日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
725.00ポイント ボリンジャーバンド3σ
721.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
株探ニュース
862.20ポイント ボリンジャーバンド3σ
839.33ポイント ボリンジャーバンド2σ
823.01ポイント 19日東証グロース市場250指数現物終値
816.47ポイント ボリンジャーバンド1σ
810.00ポイント 20日夜間取引終値
806.40ポイント 5日移動平均
802.00ポイント 一目均衡表・転換線
793.60ポイント 25日移動平均
783.00ポイント 一目均衡表・基準線
770.73ポイント ボリンジャーバンド-1σ
756.63ポイント 75日移動平均
747.87ポイント ボリンジャーバンド2σ
738.74ポイント 200日移動平均
729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
725.00ポイント ボリンジャーバンド3σ
721.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
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