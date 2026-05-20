　20日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の810ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

862.20ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
839.33ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
823.01ポイント　　19日東証グロース市場250指数現物終値
816.47ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
810.00ポイント　　20日夜間取引終値
806.40ポイント　　5日移動平均
802.00ポイント　　一目均衡表・転換線
793.60ポイント　　25日移動平均
783.00ポイント　　一目均衡表・基準線
770.73ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
756.63ポイント　　75日移動平均
747.87ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
738.74ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
725.00ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
721.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

株探ニュース