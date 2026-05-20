今日は【セブン-イレブン】にきーめたッ♡「新作スイーツ・アイス」でホッと一息

疲れを癒したい時は【セブン-イレブン】へ立ち寄ってみて。贅沢感のある、美味しそうな「新作スイーツ・アイス」が揃っています。ホッと一息つきながら、自分だけの至福のひとときを満喫しませんか？ 今回は抹茶・いちご・チョコ系といった、一度は食べたくなるようなスイーツ & アイスをご紹介します。

2つの味が楽しめるコーンアイス

ひんやりとした味わいに、気分がリフレッシュできそうな「7プレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」。抹茶味とミルク味の両方を同時に味わえる贅沢なアイスです。食べ応えのありそうなワッフルコーンを合わせており、お腹もしっかりと満たされるかも。公式サイトによると、コーンは「黒糖蜜入り」らしく、コクのある甘さがアクセントとして楽しめそうです。

飽きずに食べ切れそう！

こちらは、「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」。抹茶アイスをメインに、抹茶蜜・甘納豆入りつぶあん・おもち・ホイップ風アイスなどを合わせた、飽きずに食べ切れそうな構成です。インスタグラマーの@iceke361さんは「もっちりおもち & 甘納豆入りつぶあんが、本格抹茶のすっきりとした苦味と相性抜群」と絶賛。おやつタイムに取り入れれば、溜まった疲れを癒してくれそうです。

いちごクリームをたっぷり絞った一品

片手でパクッと食べられそうな手軽さが嬉しい「クワトロいちごエクレア」。いちごクリームをたっぷり絞った下には、ビスケットを忍ばせた贅沢仕様。食感の違いと共に、香ばしい風味が感じられそうです。インスタグラマー@sujiemonさんによると「濃いいちごの甘酸っぱさが広がります」とのことで、さっぱりとした味わいが楽しめそう。食後のデザートにも食べやすいかも。

コーヒーのお供に良さそうなケーキも！

チョコ系のスイーツが食べたい時は「7プレミアム 焼きショコラスティック」がおすすめ。チョコ生地とココアシフォン、たっぷりのチョコクリームを重ねた贅沢仕立てで、コクのある味わいが堪能できそうな一品です。コーヒーとの相性もよさそう。ゆっくり寛ぎたいカフェタイムのお供にいかがでしょう。

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※こちらの記事では@iceke361様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino