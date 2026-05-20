【GUの白T】って結局どれがいい？ 迷ったときに見たい！「Tシャツ」の選び方

暑くなるこれからの季節、ますます出番が増えそうな白T。買い足したいけれど、どれを選べばいい？ 悩んでいる人へ向けて、今回は【GU（ジーユー）】の白Tを比較し、選び方のポイントをご紹介します。

機能性も◎ ゆるっと着てこなれるワイドシルエットが特徴

【GU】「ドライワイドT（5分袖）」\990（税込）

ゆったりとしたワイドシルエットが、こなれた印象を与えるTシャツ。表面はなめらかなポンチ素材を使用しており、カジュアルにもキレイめにも着こなせそうです。吸汗速乾と接触冷感の機能付き。公式オンラインストアで「さらっとした肌ざわりが特徴」と紹介されているように、暑い日も快適に過ごせるかも。

ほどよくフィットするコンパクトシルエットが魅力

【GU】「リブボートネックT」\990（税込）

体にほどよくフィットし、すっきりと着こなせそう。短すぎないショート丈なので、1枚着としても、ジャケットやジャンパースカートなどのインナーとしても着回せるのが魅力です。ボートネックがキレイな首元を演出する、女性らしい雰囲気の一枚。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。