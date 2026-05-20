「悪気はないのよ？」で済ませる義母へ。親戚の前での“嫁サゲ発言”に、我慢の限界！ 反撃した結果

これは友人A子から聞いた話です。義実家で繰り返される“悪気はない”発言にイラッとし続けてきたA子が、ある一言をきっかけに我慢をやめ、小さくても確実な線引きをした出来事です。

最初は流せると思っていた

結婚してからの義実家との関係は、表面上はとても穏やかでした。

優しく迎えられ、会話も一見和やか。でも、なぜか毎回、ほんの少しだけ引っかかる言葉が混ざっていたのです。

「若いから分からないわよね」

「まだ経験が足りないものね」

笑いながら言われるそれを、最初は深く考えずに受け流していました。

波風を立てたくない。“良い関係”を壊したくない。そう思っていたからです。

積み重なる小さなイラッ

けれど、その“ちょっとした一言”は、なぜか毎回必ずありました。

料理を出せば「優しい味ね」と言われ、掃除の話をすれば「うちはもっと徹底してたわよ」と返される。

「優しい味」という言葉も、そこにはいつも「物足りない」「素人くさい」と言いたげな、含みのある表情がセットになっていました。

どれも遠回しだけど、確実にこちらを下げる言い方。

そして最後に必ず添えられるのが、「悪気はないのよ？」という一言でした。

その言葉を聞くたびに、何も言えなくなる自分がいました。

悪気がないと言われたら、嫌だと感じる自分のほうが間違っている気がしてしまうからです。

でも、心の中では少しずつ何かが積もっていきました。