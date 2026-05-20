カーボベルデ代表がW杯で着用するユニフォームに注目

北中米ワールドカップは現地時間6月11日に開幕する。

新フォーマットでの開催となるなか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はカーボベルデ代表がW杯本大会で着用する1着に注目している。

今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催。3か国での共同開催は初となり、出場国も32チームから48チームへと増加した。4チームずつの12グループに分かれ、上位2チームと、3位チームの中で成績が上位の8チームが決勝トーナメント（ラウンド32）へと進出する。

各国本大会へ向けて準備を進め、着用する新ユニフォームも続々と発表している。W杯初出場、大西洋の島国であるカーボベルデ。愛称は「ブルーシャークス」、サプライヤーはアメリカ、ニューヨークを拠点とするブランド、capelli sportsだ。

「4月14日に発売されたW杯モデルは、シャツ全体を覆う特注の幾何学的な三角形のパターンで、これは同国の10個の島々を結ぶ飛行経路から着想を得て、グラフィカルに表現している」と、ともさんはデザインを解説している。（FOOTBALL ZONE編集部）