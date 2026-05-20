全国屈指の学園祭としても知られる東京大学の五月祭が16日、突如として初日の全企画を中止するという異例の事態に見舞われた。理由として、五月祭を運営する常任委員会は「安全管理上の理由」と説明し、常任委や特定の企画団体に爆破予告があったと表明。例年2日間で約15万人が訪れ、長期間にわたり準備を重ねてきた学生団体や楽しみにしていた来場者に深い失望と悲しみが襲った。

同日、本郷キャンパス内で正午から政治系の学生サークル右合の衆主催で参政党の神谷宗幣代表の講演が予定されていた。関係者によると、16日10時過ぎに、サークルのメールアドレスに「神谷議員が来るので爆破します」という内容の爆破予告があったという。

11時30分から会場となる教室を開ける予定だったが、時間を変更して不審物の有無を確認するなど対応に追われたが、サークルと常任委などが協議し、13時過ぎに講演会の中止を決定した。

神谷氏の講演会を主催したのは、同大学の学生が立ち上げた一般社団法人右合の衆だ。X（旧Twitter）で講演会の開催を告知したのは、学園祭当日の5日前の11日だったという。17日の電子版オリジナル週刊文春(文藝春秋)によると、当初は片山さつき参院議員に講演を依頼していたが断られ、神谷氏に白羽の矢が立ったとしている。だが、神谷氏の登壇に戸惑いの声が多く上がり、学生の間でも不評を買っていたという話だ。

さらに、Xでは反対運動をほのめかすハッシュタグが立ち上がり、五月祭当日に抗議活動を行うことを予告するポストが相次ぐなど、“炎上”状態に発展した。当日、同誌の記者が実際に足を運び、同大学への潜入を試みると、正門や赤門前の路上に集まって「大学に差別を持ち込むな」「選ぶな危険 参政党」などと書かれたプラカードを掲げる老若男女の抗議活動が目に飛び込んできたという。

同誌記者は抗議活動を行っていた女性を直撃。これに女性は「神谷氏の講演会ではヘイトスピーチが含まれる可能性が高いと考え、X上でハッシュタグを使って反対運動を呼びかけました。ヘイトスピーチは人権侵害そのもので、単なる表現の自由ではありません」と活動の趣旨を説明したと伝えている。

その一方で、五月祭を楽しみにする親子連れが笑顔でベビーカーを押しながら通り過ぎ、同誌記者は「まさに何でもありのカオスな状況だ」と現場を実況した。

神谷氏、Xで批判

同日、神谷氏は自身のXを更新し、「今日の講演会は会場に聴衆が入れなくされたようで、中止とのこと。待機していましたが、やむなしですね」と吐露。かたや、「今後は代案も考えながらやります。参政党は止まりません」とノーダメージぶりを強調した。

また18日の記者会見では、「非常にショック、怒りも覚えている」と怒りをあらわに。「意見が違うからといって暴力的な脅しや脅迫をして、民主主義の根幹である『知る権利』を奪ったのは非常に由々しきことだ」と述べ、「日本の政治全般、言論空間全般の問題だ」と批判した。

さらに、自身の講演会がターゲットとなったことについて、「他の国会議員の方も行かれていますし、なぜ我々が行く時だけこんなにワーワー騒いだのかというところですが、なんかこう、辺野古の問題とか影響している」とも指摘。

そのうえで、「我が党は梅村みずほ議員等がしっかりと追及していますから、そういったところで、参政党憎しという気持ちがあったんじゃないかと、勘ぐってしまうくらい異常な妨害だった」と分析した。中止になった講演会の代替として、来月5日に議員会館に学生を招き、自身とのディスカッションをオンライン配信することを計画しているとも明かした。

安全が確認できたとして17日は無事に開催された五月祭。来年は記念すべき100回を迎える。さまざまな思想があって結構だが、罪を犯してまで神谷氏の講演を妨害する価値とは一体何なのだろうか。