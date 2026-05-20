イングランド2部リーグで、松木玖生（23）が所属するサウサンプトンが19日（日本時間20日）、プレミアリーグ昇格を懸けたプレーオフ（PO）決勝から除外された。

準決勝の対戦相手だったミドルズブラの練習をスタッフが無断で撮影したとして告発され、2部リーグの独立委員会が規定違反を認定した。サウサンプトンは来季リーグ戦での勝ち点4の減点処分も受けた。米スポーツ専門局ESPNによると、サウサンプトンは決定を不服として提訴。24時間以内に裁定が下される見込みという。

プレミアリーグから降格した今季は2部で4位だったサウサンプトンは、準決勝で同5位ミドルズブラを2戦合計2―1で撃破。松木も第1戦は後半途中から、第2戦は先発出場していた。23日にウェンブリーで行われる決勝ではプレミア昇格を懸け、FW平河悠（25）が所属する同6位ハルと対戦予定だった。

サウサンプトンの代わりに決勝進出が決まったミドルズブラは「この決定は、スポーツの誠実さと行動規範について、サッカーの将来へ向けた明確なメッセージと信じている」との声明を発表。決定が覆される可能性はあるものの、クラブは「ハル戦に集中しており、近日中にチケット販売の情報を公開する」とした。