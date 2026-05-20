病院が苦手というわんちゃんは少なくないもの。しかし、中には病院好きなわんちゃんもいるようで…？

病院の診察室で先生を見た瞬間、予想外の反応をする柴犬の光景が17万再生を突破することに。想像以上に嬉しそうなその姿には、「なんで柴犬はこんなにわかりやすい表情するのかｗ」「仕事の疲れが消えました」と絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：動物病院にやってきた犬→診察室で『先生』を見た途端…あまりにも愛おしい『態度と表情』】

診察室に入った小麦ちゃんは…

動物病院で嬉しそうな表情を浮かべるわんちゃんの光景が投稿されたのは、TikTokアカウントの『柴犬 小麦(病院大好き)』。

ある日、柴犬の小麦ちゃんは飼い主さんと一緒に動物病院へやってきたそう。わんちゃんは動物病院が苦手な子が少なくありませんが、小麦ちゃんはその逆。診察室に入って先生の姿を目にした瞬間…小麦ちゃんは床に寝転がって嬉しそうな表情を見せたそう！

どうやら、小麦ちゃんは大好きな先生に会えて嬉しい気持ちが抑えきれなくなってしまったようです。お腹を見せてしまうほど喜ぶ姿からは、小麦ちゃんの病院好きな一面が滲み出ています。

なでなでしてもらって嬉しさ爆発！

診察室に入ってお腹を見せる小麦ちゃんの横には、先生たちの姿が。先生は床に仰向けになった小麦ちゃんを見て、優しくお腹を撫でてくれたそう。

そんな先生たちの優しさに、小麦ちゃんの嬉しさはさらに爆発！目を細め、幸せそうな表情で自分の口元をペロペロと舐めていたといいます。

そんな小麦ちゃんの姿を見れば、なぜ小麦ちゃんが病院好きになったのかが分かる気がします。

満面の笑みにほっこり♡

まるで数年ぶりに大好きな人に会えたような反応を見せる小麦ちゃん。そんな小麦ちゃんの姿を見て、先生たちの撫でる手にも力が入ります。

そうして先生たちにたくさんお腹を撫でてもらい、まるで天国にいるかのようなうっとりとした表情を見せる小麦ちゃん。こんなに病院が大好きな小麦ちゃんなら、きっとこれからも健康で長生きなわんちゃんでいてくれることでしょう。

先生にお腹を撫でられて幸せいっぱいな小麦ちゃんの光景には、たくさんのコメントが寄せられることに。警戒心が強い犬種といわれることの多い柴犬の無防備すぎる光景には、「病院が好きな柴犬だと！？」「柴犬がこんな転がってるところ見たことないｗ」と驚きの声をあげる人や、「帰るよって言っても帰らなそう（笑）」と、その後を予想するコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『柴犬 小麦(病院大好き)』では、そんな愛嬌たっぷりな柴犬、小麦ちゃんの日々の様子が投稿されていますよ。

小麦ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「柴犬 小麦(病院大好き)」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。