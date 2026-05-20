全日本プロレスは１９日、公式「Ｘ」で６・１８「スーパーパワーシリーズ ２０２６」後楽園ホール大会の前売り券の予定枚数が終了したことを発表した。

全日本は「６月１８日（木）後楽園ホール大会のチケットにつきまして、各プレイガイドにて予定枚数終了となり、ご購入をご検討のお客様にはご迷惑をお掛けしております」と告知し「只今、追加販売の手配を進めております」と発表した。

さらに「追加販売の日時が決まり次第、ご案内いたしますので今しばらくお待ちください」と伝えていた。

６・１８後楽園は、メインイベントで春の本場所「チャンピオン・カーニバル２０２６」で初優勝した鈴木秀樹が三冠ヘビー級王者・宮原健斗に挑む。

◆６・１８後楽園決定済みカード

▼三冠ヘビー級選手権試合

王者・宮原健斗 ｖｓ 挑戦者・鈴木秀樹

▼ＮＷＡ世界ヘビー級選手権試合

※対戦カードは決定次第発表

▼世界ジュニアヘビー級選手権試合

王者・立花誠吾 ｖｓ 挑戦者・田村男児

▼アジアタッグ選手権試合

王者組は（ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ ６・４後楽園大会での）堀口元気＆神田裕之 ｏｒ ＩＳＨＩＮ＆加藤良輝の勝者 ｖｓ 挑戦者組・青柳亮生 ライジング ＨＡＹＡＴＯ

▼タッグマッチ

潮粼豪、安齊勇馬 ｖｓ 諏訪魔、青柳優馬