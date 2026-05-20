６・１８後楽園ホールで鈴木秀樹の挑戦を受ける宮原健斗

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　全日本プロレスは１９日、公式「Ｘ」で６・１８「スーパーパワーシリーズ　２０２６」後楽園ホール大会の前売り券の予定枚数が終了したことを発表した。

　全日本は「６月１８日（木）後楽園ホール大会のチケットにつきまして、各プレイガイドにて予定枚数終了となり、ご購入をご検討のお客様にはご迷惑をお掛けしております」と告知し「只今、追加販売の手配を進めております」と発表した。

　さらに「追加販売の日時が決まり次第、ご案内いたしますので今しばらくお待ちください」と伝えていた。

　６・１８後楽園は、メインイベントで春の本場所「チャンピオン・カーニバル２０２６」で初優勝した鈴木秀樹が三冠ヘビー級王者・宮原健斗に挑む。

　◆６・１８後楽園決定済みカード

　▼三冠ヘビー級選手権試合

王者・宮原健斗　ｖｓ　挑戦者・鈴木秀樹

　▼ＮＷＡ世界ヘビー級選手権試合

※対戦カードは決定次第発表

　▼世界ジュニアヘビー級選手権試合

王者・立花誠吾　ｖｓ　挑戦者・田村男児

　▼アジアタッグ選手権試合

王者組は（ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ　６・４後楽園大会での）堀口元気＆神田裕之　ｏｒ　ＩＳＨＩＮ＆加藤良輝の勝者　ｖｓ　挑戦者組・青柳亮生　ライジング　ＨＡＹＡＴＯ

　▼タッグマッチ

潮粼豪、安齊勇馬　ｖｓ　諏訪魔、青柳優馬