「気になって仕事になりませ〜ん」…職場に現れた“ウルウル瞳”の新人バイトがかわいすぎて悶絶「職場にいたら癒されていいな」
実家の倉庫（職場）に連れてこられ、カゴの中からウルウル瞳でこちらを見つめるポメラニアンの動画が、Instagramに投稿されて話題を集めている。投稿したのはポメラニアンのコメ（@kome_pome_0606）さん。「バイト初日からカゴ係に任命されました」とともに公開された動画は69.1万回表示・2.8万いいねを記録。飼い主さんに聞いた。
【動画カット】「ウルウル瞳で訴えかけてくる...」バイト初日のコメちゃん
――コメちゃんが『カゴ係』に任命されたきっかけを教えてください。
「お留守番を嫌がって抱っこをせがんできたので、実家の倉庫に連れて行き、カゴから出ないよう『カゴ係』に任命しました」（飼い主さん）
――初めてカゴに入ったときのコメちゃんの様子はいかがでしたか？
「ここから出してわたちもそっちにいきたい！といわんばかりのウルウル瞳で訴えかけてきました。とにかく可愛い！とみんなで悶絶しました」
――カゴ係以外にはどのような「業務」をこなしているのでしょうか？
「最近は実家に行くたびにカゴ係を担当しています。ときには車の助手席で交通担当もしています。カゴの中にベッドを敷いておサボりして寝ることもしばしばです」
――この動画で特に「たまらなく可愛い！」と感じるチャームポイントは？
「うるうるのまんまるおメメです！」
SNSでは「気になって仕事になりませ〜ん」「目がキュルキュルしてて可愛い」などのコメントも寄せられた。
――普段のコメちゃんの性格や特技を教えてください。
「家では元気いっぱいわんぱくですが、初めての場所やカフェではおとなしくなります。特技はおもちゃのジャンピングキャッチで、お気に入りはベッドの真ん中です」
【動画カット】「ウルウル瞳で訴えかけてくる...」バイト初日のコメちゃん
――コメちゃんが『カゴ係』に任命されたきっかけを教えてください。
――初めてカゴに入ったときのコメちゃんの様子はいかがでしたか？
「ここから出してわたちもそっちにいきたい！といわんばかりのウルウル瞳で訴えかけてきました。とにかく可愛い！とみんなで悶絶しました」
――カゴ係以外にはどのような「業務」をこなしているのでしょうか？
「最近は実家に行くたびにカゴ係を担当しています。ときには車の助手席で交通担当もしています。カゴの中にベッドを敷いておサボりして寝ることもしばしばです」
――この動画で特に「たまらなく可愛い！」と感じるチャームポイントは？
「うるうるのまんまるおメメです！」
SNSでは「気になって仕事になりませ〜ん」「目がキュルキュルしてて可愛い」などのコメントも寄せられた。
――普段のコメちゃんの性格や特技を教えてください。
「家では元気いっぱいわんぱくですが、初めての場所やカフェではおとなしくなります。特技はおもちゃのジャンピングキャッチで、お気に入りはベッドの真ん中です」