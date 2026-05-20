【2026年最新】埼玉県の住みここち（駅）ランキング！ 2位はニューシャトル「加茂宮」、では1位は？
大東建託は、埼玉県居住の20歳以上の男女、2022〜2026年合計4万9359人を対象に「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜埼玉県版＞」に関するアンケートを実施しました。
今回は、その中の「住みここち（駅）ランキング」の結果を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
駅周辺の再開発やマンション建設により利用者が大幅に増加しており、美しく整備された街並みはさいたま市の副都心景観拠点にも指定されています。
JR線4路線が乗り入れる交通利便性の高さに加え、大型商業施設や文教都市としての充実した教育・文化施設が高く評価されています。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、その中の「住みここち（駅）ランキング」の結果を紹介します！
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2位：加茂宮（埼玉新都市交通伊奈線）2位は、埼玉新都市交通伊奈線（ニューシャトル）の加茂宮（かものみや）駅でした。
1位：浦和（JR京浜東北線）1位は、6年連続でトップに輝いた、JR京浜東北線の浦和駅でした。
JR線4路線が乗り入れる交通利便性の高さに加え、大型商業施設や文教都市としての充実した教育・文化施設が高く評価されています。
(文:All About ニュース編集部)