ドレスアップの“ヒント”が満載！

晴天に恵まれた5月の週末、アウトドアイベント「FIELD STYLE TOKYO（フィールドスタイル東京） 2026」が、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催されました。

TOYO TIRES（トーヨータイヤ）のブースでは、車中泊仕様の「オプカングー（#オプカンgoo）」に注目です。

【画像】これが「カングー」の車中泊カスタムカーです！ 画像で見る（17枚）

あまりの“ゴロ”の良さから、出会うべくして出会ったと感じるオープンカントリー×カングーのコラボ車は、新たな魅力や発見に出会えるモデルです。

ルノー「カングー」は、個性的なデザインに“遊べる空間”を備えたフレンチMPV（マルチパーパスビークル）。

観音開きのダブルバックドアや両側スライドドア、オーバーヘッドコンソールなどを備え、アウトドア好きやファミリー層のライフスタイルに、利便性＋“遊び”をもたらしています。

パワートレインは、1.3リッターの直噴ガソリンターボ（131ps・240Nm）もしくは1.5リッターの直噴ディーゼルターボ（116ps・270Nm）に、7速AT＋FF（前輪駆動）を組み合わせます。

とくに力強い走りと好燃費（19.6km／L・WLTCモード）を両立し、燃料費も抑えられるディーゼル仕様は、ロングドライブが“日常”でもあるアウトドア好きにうってつけです。

コラボ車の「オプカングー」では、フルラッピングされた「トーヨーブルー」が目をひきます。カングーといえば、“幸せのイエロー”のイメージが強いですが、マットなブルーも意外に似合います。

サイドミラー／フューエルカバー／バックゲートなど、随所におごられたトリコロールカラーは、まさにド真ん中のストライク。肉球やテープ風のラッピングデザインといった遊び心も、小粋なアクセントになっています。

スタイリッシュな足回りは、カングーユーザーのドレスアップの参考になるでしょう。

ホワイトレターがまぶしいトーヨータイヤ「オープンカントリー H／T II」と、それを際立たせるホイールは、あらゆるカラー＆年代のカングーにマッチしそうです。

ちなみにオープンカントリー H／T IIは、多彩なラインナップを揃える同シリーズの中にあって、燃費性能に長け、高速での操安性や静粛性を両立するモデルという位置付けになります。

一方、車中泊用の特注ベッドシステムは、トランポ（バイクを運ぶ車両）を得意とする「OGUshow（オグショー）」が製作。

イタリア製の合成皮革を用いたマットは、上質な触り心地や快適な寝心地に加え、汚れに対するタフさも備えています。

ユニークな個性をまとう「オプカングー」は、よりお洒落で快適なアウトドアスタイルの“ヒント”になりそうです。