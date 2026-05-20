【オリコン】サカナクション、14年前発表の「夜の踊り子」が初の週間ストリーミング1位になるまで【順位推移グラフ付き】
サカナクションが2012年にCDリリースしたシングル「夜の踊り子」（2012年8月29日CD発売／2016年10月19日ストリーミング配信開始）が、ついに26/5/25付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年5月11日〜17日）で1位に上り詰めた。サカナクションが同ランキングで1位を獲得するのは自身初。しかも、14年前の曲が海外発のミーム動画を起点にバイラルが拡散する異例のヒットとなっている。週間再生数は前週比1.5倍の791.7万回（累積再生数2901.1万回）を記録した。
【グラフ】サカナクション「夜の踊り子」直近20週の週間再生数＆順位推移
2012年8月29日にCDリリースされ、モード学園のCMソングともなった「夜の踊り子」は、オリコン週間シングルランキング最高位5位。4年後の2016年10月19日にストリーミング配信が開始となり、オリコン週間ストリーミングランキングは2018/12/24付からスタートしているが、リリースからだいぶ時間が経過していたことから週間TOP500位圏外が続いていた。
しかし、インドネシアのリアウ州で17世紀から続く伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で、船首に立ってバランスを取りながら踊る少年の映像と「夜の踊り子」が絶妙にマッチしたショート動画が韓国でミーム化。日本でも4月中旬頃からTikTokやYouTubeショートなどでバズが広がっていった。
この盛り上がりを受け、4月25日深夜にはサカナクションのフロントマン、山口一郎がYouTubeライブ配信でミームとなったダンスを踊り、切り抜き動画も拡散されたことで話題沸騰。前週5/18付で週間7位（週間再生数517.7万回）となり、本作初のTOP10入りを果たした。
日韓でミーム動画が爆発的に増えるなか、BTSのメキシコ公演中にメンバーのジョングクとVがミームのダンスを披露。山口一郎との交換条件でレーベルメイトのM!LKがTikTokで動画をアップするなど、盛り上がりはさらに加速。発売から14年も経過した旧譜が、海外発のミームによって再評価され、ついに週間1位を獲得した。
山口一郎は「14年前に発表した楽曲が、たくさんの方に気付いていただけたことはミュージシャンとして本当に嬉しいです。これからも堅実に音楽と向き合っていきたいと思います」と喜びのコメントを寄せた。
なお、「夜の踊り子」は同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングで本作最高位となる3位にランクイン。また、同曲収録のベストアルバム『魚図鑑』が週間デジタルアルバムランキングで2位にランクイン。同ランキングTOP3入りは、2018/4/9〜4/16付で2週連続2位を獲得して以来、8年1ヶ月ぶりとなり、波及効果も広がっている。
前週まで3週連続で1・2位独占していたM!LKの2曲は当週もTOP3をキープした。2位（前週1位）の「爆裂愛してる」（週間再生数659.6万回／前週比5.7％減）は13週連続TOP3、初登場から14週連続TOP5を堅持。自身最速の登場12週で1億回を突破した累積再生数を1億1403.7万回とした。
3位（前週2位）の「好きすぎて滅！」（週間再生数632.7万回／前週比8.7％減）は、登場29週目で21週連続・通算25回目のTOP5入りを果たした。前週に自身初の2億回を突破した累積再生数を2億964.2万回に伸ばした。
さらに、9位（前週8位）には新曲の「アイドルパワー」（週間再生数431.3万回／前週比14.1％減）が入り、3週連続で3曲同時TOP10入りを達成。累積再生数を1550.0万回とした。
4位（前週3位）の米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数599.3万回／前週比7.1％減）は、25/9/29付の初登場から35週連続（24週連続1位を含む）TOP5入り。累積再生数を4億8845.6万回に伸ばした。
5位（前週5位）は、前週20週（5ヶ月）ぶりにTOP5に返り咲いたMrs. GREEN APPLEの「ライラック」（週間再生数586.6万回／前週比0.3％減）がTOP5をキープ。自身が歴代1位記録を持つ「通算TOP5入り週数記録」を87週に更新し、自身最多の累積再生数を9億6636.4万回に伸ばした。
6位にはILLITの「It’s Me」（週間再生数527.0万回／前週比22.3％増）が前週12位から6ランクアップ。同曲初のTOP10入りを果たした。4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』タイトル曲の同曲は、中毒性のあるテクノビートに合わせて独特な動きを繰り出す。大衆との接点を広げるプロモーションやチャレンジ動画も広がりを見せ、累積再生数を1110.4万回に伸ばした。
7位（前週6位）はMrs. GREEN APPLEの「lulu.」（週間再生数499.9万回／前週比6.2％減）。1/26付の初登場から18週連続でTOP10をキープし、累積再生数は1億4465.9万回となった。
8位（前週9位）はKing Gnu「AIZO」（週間再生数443.9万回／前週比7.6％減）は、18週連続でTOP10をキープ。累積再生数を1億3043.0万回に伸ばした。
10位（前週10位）はHANA「Blue Jeans」（週間再生数426.6万回／前週比9.3％減）。通算42週目のTOP10入りで、累積再生数を3億2653.5万回とした。
■back numberランクイン数で1位返り咲き サカナクション総再生数が伸長
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが1位。週間6043.1万回（前週比4.9％減）で6000万回台を堅持。ランクイン数は30曲（前週比±0）を維持したが、24/12/2付以来1年6ヶ月ぶりに単独1位の座を明け渡した（24/12/2付はランクイン数1位がback number、2位がMrs. GREEN APPLE、24/12/9付はback numberとMrs. GREEN APPLEが1位タイ）。
総再生数2位（前週2位）のback numberは、右肩上がりに再生数を伸ばし、4463.1万回（前週比5.8％増）を記録。ランクイン数も右肩上がりで、ついに30曲超えの32曲（前週比＋3）に。前出のとおり、ランクイン数で1位に返り咲いた。
総再生数3位（前週3位）のHANAはランクイン数12曲（前週比±0）、総再生数は2648.8万回（前週比10.3％減）。4位（前週4位）のM!LKはランクイン数7曲（前週比−1）、総再生数は2199.9万回（前週比10.6％減）と順位をキープ。5位（前週6位）の米津玄師はランクイン数14曲（前週比±0）、総再生数1988.1万回（前週比1.7％減）と安定した再生数で1ランクアップした。
6位（前週9位）のサカナクションはランクイン数9曲（前週比＋2）、総再生数は1960.1万回（前週比33.7％増）と急騰。週間1位となった「夜の踊り子」にけん引されるように、ランクインした9曲はすべて前週比増を記録した。
■Official髭男dism「Subtitle」通算2作目の累積9億回突破 男性アーティスト初
Official髭男dism「Subtitle」（2022年10月12日配信開始）の累積再生数が9億94.4万回に達した。累積9億回突破は「Pretender」に次ぎ、通算2作目。オリコン史上7作目となった。
これまでに累積9億回を達成したのは達成順に、YOASOBI「夜に駆ける」（2024/5/6付）、優里「ドライフラワー」（2025/1/6付）、YOASOBI「アイドル」（2025/2/10付）、Official髭男dism「Pretender」（2026/2/2付）、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（2026/3/9付）、Vaundy「怪獣の花唄」（2026/3/30付）。2作品が累積9億回を突破するのはYOASOBIに続き、Official髭男dismが史上2組目で、男性アーティストでは初となった。
同曲は、2022年10月期のフジテレビ系ドラマで川口春奈、目黒蓮が共演した『silent』の主題歌として、藤原聡（Vo／Pf）が書き下ろし。オリコン週間ストリーミングランキングでは通算24週で1位（17週連続、1週おいて7週連続）を獲得した。
■あいみょん「裸の心」通算2作目の累積5億回突破
あいみょん「裸の心」（2020年5月1日配信開始）の累積再生数が5億67.9万回に達した。累積5億回突破は「マリーゴールド」に続き、通算2作目となった。
同曲は、2020年7月期に放送された多部未華子主演のTBS系ドラマ『私の家政夫ナギサさん』の主題歌として、あいみょんが書き下ろした。
■スピッツ「美しい鰭」自身初の累積4億回突破
スピッツ「美しい鰭」（2023年4月10日配信開始）の累積再生数が4億7.0万回に達した。累積4億回超えは自身初となった。
同曲は、劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』（2023年4月14日公開）の主題歌として、草野マサムネ（Vo／Gt）が書き下ろした。
■back number「ブルーアンバー」累積再生数2億回突破
back number「ブルーアンバー」（2025年4月28日配信開始）の累積再生数が2億137.6万回に達した。累積2億回突破は通算17作目。自身が歴代2位記録を持つ「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録を更新した。
同曲は、2025年4月期に放送された北川景子主演のカンテレ・フジテレビ系ドラマ『あなたを奪ったその日から』の主題歌として清水依与吏（Vo／Gt）が書き下ろした。
■Official髭男dism「らしさ」累積再生数1億回突破
Official髭男dismはもう1曲、節目に到達。「らしさ」（2025年8月6日配信開始）の累積再生数が1億39.1万回に達し、通算21作目の累積1億回突破となった。これまでYOASOBI、米津玄師と並び歴代3位タイだった「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録で、歴代単独3位に浮上した。
同曲は、松坂桃李と染谷将太がW主演を務めた劇場アニメ『ひゃくえむ。』（2025年9月19日公開）の主題歌として、藤原聡が書き下ろした。
2012年8月29日にCDリリースされ、モード学園のCMソングともなった「夜の踊り子」は、オリコン週間シングルランキング最高位5位。4年後の2016年10月19日にストリーミング配信が開始となり、オリコン週間ストリーミングランキングは2018/12/24付からスタートしているが、リリースからだいぶ時間が経過していたことから週間TOP500位圏外が続いていた。
しかし、インドネシアのリアウ州で17世紀から続く伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で、船首に立ってバランスを取りながら踊る少年の映像と「夜の踊り子」が絶妙にマッチしたショート動画が韓国でミーム化。日本でも4月中旬頃からTikTokやYouTubeショートなどでバズが広がっていった。
この盛り上がりを受け、4月25日深夜にはサカナクションのフロントマン、山口一郎がYouTubeライブ配信でミームとなったダンスを踊り、切り抜き動画も拡散されたことで話題沸騰。前週5/18付で週間7位（週間再生数517.7万回）となり、本作初のTOP10入りを果たした。
日韓でミーム動画が爆発的に増えるなか、BTSのメキシコ公演中にメンバーのジョングクとVがミームのダンスを披露。山口一郎との交換条件でレーベルメイトのM!LKがTikTokで動画をアップするなど、盛り上がりはさらに加速。発売から14年も経過した旧譜が、海外発のミームによって再評価され、ついに週間1位を獲得した。
山口一郎は「14年前に発表した楽曲が、たくさんの方に気付いていただけたことはミュージシャンとして本当に嬉しいです。これからも堅実に音楽と向き合っていきたいと思います」と喜びのコメントを寄せた。
なお、「夜の踊り子」は同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングで本作最高位となる3位にランクイン。また、同曲収録のベストアルバム『魚図鑑』が週間デジタルアルバムランキングで2位にランクイン。同ランキングTOP3入りは、2018/4/9〜4/16付で2週連続2位を獲得して以来、8年1ヶ月ぶりとなり、波及効果も広がっている。
前週まで3週連続で1・2位独占していたM!LKの2曲は当週もTOP3をキープした。2位（前週1位）の「爆裂愛してる」（週間再生数659.6万回／前週比5.7％減）は13週連続TOP3、初登場から14週連続TOP5を堅持。自身最速の登場12週で1億回を突破した累積再生数を1億1403.7万回とした。
3位（前週2位）の「好きすぎて滅！」（週間再生数632.7万回／前週比8.7％減）は、登場29週目で21週連続・通算25回目のTOP5入りを果たした。前週に自身初の2億回を突破した累積再生数を2億964.2万回に伸ばした。
さらに、9位（前週8位）には新曲の「アイドルパワー」（週間再生数431.3万回／前週比14.1％減）が入り、3週連続で3曲同時TOP10入りを達成。累積再生数を1550.0万回とした。
4位（前週3位）の米津玄師「IRIS OUT」（週間再生数599.3万回／前週比7.1％減）は、25/9/29付の初登場から35週連続（24週連続1位を含む）TOP5入り。累積再生数を4億8845.6万回に伸ばした。
5位（前週5位）は、前週20週（5ヶ月）ぶりにTOP5に返り咲いたMrs. GREEN APPLEの「ライラック」（週間再生数586.6万回／前週比0.3％減）がTOP5をキープ。自身が歴代1位記録を持つ「通算TOP5入り週数記録」を87週に更新し、自身最多の累積再生数を9億6636.4万回に伸ばした。
6位にはILLITの「It’s Me」（週間再生数527.0万回／前週比22.3％増）が前週12位から6ランクアップ。同曲初のTOP10入りを果たした。4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』タイトル曲の同曲は、中毒性のあるテクノビートに合わせて独特な動きを繰り出す。大衆との接点を広げるプロモーションやチャレンジ動画も広がりを見せ、累積再生数を1110.4万回に伸ばした。
7位（前週6位）はMrs. GREEN APPLEの「lulu.」（週間再生数499.9万回／前週比6.2％減）。1/26付の初登場から18週連続でTOP10をキープし、累積再生数は1億4465.9万回となった。
8位（前週9位）はKing Gnu「AIZO」（週間再生数443.9万回／前週比7.6％減）は、18週連続でTOP10をキープ。累積再生数を1億3043.0万回に伸ばした。
10位（前週10位）はHANA「Blue Jeans」（週間再生数426.6万回／前週比9.3％減）。通算42週目のTOP10入りで、累積再生数を3億2653.5万回とした。
■back numberランクイン数で1位返り咲き サカナクション総再生数が伸長
アーティスト別TOP500週間総再生数は今週もMrs. GREEN APPLEが1位。週間6043.1万回（前週比4.9％減）で6000万回台を堅持。ランクイン数は30曲（前週比±0）を維持したが、24/12/2付以来1年6ヶ月ぶりに単独1位の座を明け渡した（24/12/2付はランクイン数1位がback number、2位がMrs. GREEN APPLE、24/12/9付はback numberとMrs. GREEN APPLEが1位タイ）。
総再生数2位（前週2位）のback numberは、右肩上がりに再生数を伸ばし、4463.1万回（前週比5.8％増）を記録。ランクイン数も右肩上がりで、ついに30曲超えの32曲（前週比＋3）に。前出のとおり、ランクイン数で1位に返り咲いた。
総再生数3位（前週3位）のHANAはランクイン数12曲（前週比±0）、総再生数は2648.8万回（前週比10.3％減）。4位（前週4位）のM!LKはランクイン数7曲（前週比−1）、総再生数は2199.9万回（前週比10.6％減）と順位をキープ。5位（前週6位）の米津玄師はランクイン数14曲（前週比±0）、総再生数1988.1万回（前週比1.7％減）と安定した再生数で1ランクアップした。
6位（前週9位）のサカナクションはランクイン数9曲（前週比＋2）、総再生数は1960.1万回（前週比33.7％増）と急騰。週間1位となった「夜の踊り子」にけん引されるように、ランクインした9曲はすべて前週比増を記録した。
■Official髭男dism「Subtitle」通算2作目の累積9億回突破 男性アーティスト初
Official髭男dism「Subtitle」（2022年10月12日配信開始）の累積再生数が9億94.4万回に達した。累積9億回突破は「Pretender」に次ぎ、通算2作目。オリコン史上7作目となった。
これまでに累積9億回を達成したのは達成順に、YOASOBI「夜に駆ける」（2024/5/6付）、優里「ドライフラワー」（2025/1/6付）、YOASOBI「アイドル」（2025/2/10付）、Official髭男dism「Pretender」（2026/2/2付）、Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（2026/3/9付）、Vaundy「怪獣の花唄」（2026/3/30付）。2作品が累積9億回を突破するのはYOASOBIに続き、Official髭男dismが史上2組目で、男性アーティストでは初となった。
同曲は、2022年10月期のフジテレビ系ドラマで川口春奈、目黒蓮が共演した『silent』の主題歌として、藤原聡（Vo／Pf）が書き下ろし。オリコン週間ストリーミングランキングでは通算24週で1位（17週連続、1週おいて7週連続）を獲得した。
■あいみょん「裸の心」通算2作目の累積5億回突破
あいみょん「裸の心」（2020年5月1日配信開始）の累積再生数が5億67.9万回に達した。累積5億回突破は「マリーゴールド」に続き、通算2作目となった。
同曲は、2020年7月期に放送された多部未華子主演のTBS系ドラマ『私の家政夫ナギサさん』の主題歌として、あいみょんが書き下ろした。
■スピッツ「美しい鰭」自身初の累積4億回突破
スピッツ「美しい鰭」（2023年4月10日配信開始）の累積再生数が4億7.0万回に達した。累積4億回超えは自身初となった。
同曲は、劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』（2023年4月14日公開）の主題歌として、草野マサムネ（Vo／Gt）が書き下ろした。
■back number「ブルーアンバー」累積再生数2億回突破
back number「ブルーアンバー」（2025年4月28日配信開始）の累積再生数が2億137.6万回に達した。累積2億回突破は通算17作目。自身が歴代2位記録を持つ「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録を更新した。
同曲は、2025年4月期に放送された北川景子主演のカンテレ・フジテレビ系ドラマ『あなたを奪ったその日から』の主題歌として清水依与吏（Vo／Gt）が書き下ろした。
■Official髭男dism「らしさ」累積再生数1億回突破
Official髭男dismはもう1曲、節目に到達。「らしさ」（2025年8月6日配信開始）の累積再生数が1億39.1万回に達し、通算21作目の累積1億回突破となった。これまでYOASOBI、米津玄師と並び歴代3位タイだった「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録で、歴代単独3位に浮上した。
同曲は、松坂桃李と染谷将太がW主演を務めた劇場アニメ『ひゃくえむ。』（2025年9月19日公開）の主題歌として、藤原聡が書き下ろした。