「この子、なんか放っておけない…」距離感の作り方がうまい女性の共通点
特別目立つわけではないのに、なぜか男性から自然と連絡が来たり、気にかけられたりする女性っていませんか？そういう女性は、男性との“距離感の作り方”に共通点があるものです。
“全部を見せすぎて”いない
最初から自分のことを全部話していませんか？話しやすさは大切ですが、最初に全部見えると“もっと知りたい”が残りにくくなります。気になる女性は、自分の話を少しずつ出しているもの。この余白が、「また話したい」につながるのです。
“相手中心”になりすぎていない
予定も連絡も、男性に合わせすぎていませんか？いつでも合わせてくれる状態になると、“追いかける理由”が減っていきます。放っておけない女性は、自分のペースも大事にしているもの。その距離感が、“気になる存在”につながります。
“リアクション”をちゃんと返している
好意を感じても、反応を薄くしていませんか？何を送っても反応が弱いと、男性は手応えを感じにくくなります。気になる女性は「それ嬉しいです」とちゃんと言葉にしています。小さな反応が、また連絡したくなる理由になります。
放っておけない女性は、特別な駆け引きをしているわけではありません。全部見せすぎない、合わせすぎない、反応を返す。このバランスが自然と追われる女性の特徴です。 ※画像は生成AIで作成しています
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